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Кулеба объяснил, почему страны ЕС не поделятся вакцинами с Украиной вовремя

17.03.2021 / 15:23
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избыточные дозы вакцин из стран ЕС не поступят в Украину в оговоренные сроки из-за сорванного графика поставок вакцин в эти государства.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении 16 марта, сообщает "Европейская правда".

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. Конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны был по сути сорван. Соответственно, сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины", - сказал Кулеба.

Он добавил, что получение избыточных доз вакцины из европейских государств - лишь один из потенциальных каналов поставки вакцины, а Украина фокусируется на контрактах с непосредственными производителями вакцины.

В конце февраля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

В начале февраля вицепремьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились на перепродажу Украины излишков вакцины от коронавируса.

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коронавирус, вакцина, Кулеба
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