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Кулеба: российскую вакцину следует рассматривать как гибридное оружие против Украины

30.12.2020 / 11:46
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "российскую вакцину" против коронавируса нужно рассматривать как элемент гибридной оружием России против Украины.

Об этом шла речь в интервью Кулебы газете "День"

Прямая речь Кулебы: "Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей... Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX.

В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят.

И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же поймем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины".

Напомним, 17 декабря глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинский из групп риска.

Ранее в правительстве неоднократно подчеркивали, что Украина будет закупать только те вакцины от коронавируса, которые пройдут все стадии испытаний, докажут свою эффективность и будут преквалифицированны Всемирной организацией здравоохранения, по российской вакцины пока таких данных нет.

Источник

коронавирус, вакцина, Кулеба
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