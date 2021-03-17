В УПЦ объяснили, в какие дни во время Великого поста можно причащаться

В период Великого поста православные могут причаститься в субботний или воскресный день, а также в среду или пятницу, в другие дни Литургии по Уставу Церкви не совершаются.

Об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь».

«В Великом посту каждый желающий может причаститься в субботний или воскресный день, а также в среду или пятницу - на Литургии Преждеосвященных Даров. В другие же дни (понедельник, вторник и четверг -если на них не выпадет какой-нибудь праздник) Литургии, по уставу Церкви, совершать не положено. Но это не потому, что нельзя в эти дни причащаться, а лишь потому, что, как уже было сказано ранее, Великий пост - это главным образом время покаяния и плача о грехах, время, когда мы стараемся ограничить свою радость, тогда как Причастие - это самая большая радость для православного христианина», - сказал Андрей Музольф.

Он объяснил, что время Великого поста - время скорби и печали о грехах, поэтому все великопостное богослужение имеет более покаянный характер.

«В Великом посту количество песнопений сокращается и при этом вводится больше чтений, особенно - из Ветхого Завета, которые являют нам примеры грехопадений и раскаяний. Именно по этой причине в Великом посту не совершаются, за исключением великих праздников, а также субботних и воскресных дней, полные Литургии», - отметил преподаватель КДА.

Однако, чтобы не оставить все же своих чад без причащения Святых Таин, Церковь установила совершать по средам и пятницам особое великопостное богослужение - Литургию Преждеосвященных Даров.

«Литургия Преждеосвященных Даров - несколько сокращенный вариант полной Литургии, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освященных ранее, на предыдущей полной Литургии», - объяснил Андрей Музольф.

Как сообщалось ранее, Великий пост продлится до праздника Пасхи, который в этом году православные отметят 2 мая.