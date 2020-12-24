В Италии от коронавируса умерли уже более чем 70 тысяч человек, рекорд в Европе

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

В Италии с начала эпидемии по крайней мере в 1 991 278 человек подтвердили коронавирус, за минувшие сутки зафиксировали 14 522 новых случая.

Италия стала пятой страной в мире, где число смертей превысило 70 тысяч человек. Обновленное число жертв составило 70 395 человек, что является наивысшим показателем в Европе.

Количество тестов, проведенных за минувшие сутки, выросло до 175 364 по сравнению с 166 205 днем ​​ранее.

Госпитализированных с Covid-19 в среду было 24 546 человек, что на 402 меньше, чем днем ​​ранее.

В отделение интенсивной терапии поступило 216 новых пациентов по сравнению с 201 22 декабря.

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