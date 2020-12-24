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Существующие тесты на коронавирус выявляют "штамм-мутант" - ВОЗ

24.12.2020 / 17:18
Существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.

Такое заявление сделал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс во время заседания, которое транслировалось в сети Твиттер.

По словам Конингса, для выявления нового штамма коронавируса можно использовать все те же тесты, даже экспресс-тесты.

"В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают с этими новыми вариантами", - сказал чиновник.

Напомним, в мире по состоянию на утро 23 декабря обнаружены 78366297 случаев COVID-19, в частности 1724039 - летальных, выздоровели 55128559 человек.

14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования вирусного генома обнаружен новый вариант SARS-CoV-2.

Председатель правительства страны Борис Джонсон отметил, чтоновый штамм может быть на 70% более заразным. Учитывая это британское правительство усилило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Более 40 стран запретили или ограничили поездки в Великобританию из-за опасений распространения нового штамма коронавируса.

Сейчас новый штамм SARS-CoV-2 обнаружен также в Дании, Нидерландах, Австралии.

Источник

тест, коронавирус, ВОЗ
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