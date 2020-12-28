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Пандемия коронавируса не будет последней: глава ВОЗ

28.12.2020 / 10:15
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эпидемия Covid-19 не будет последней.

Поэтому страны должны укреплять свои системы здравоохранения и быть готовыми к новым чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил Гебрейесус, которого цитирует AFP

По мнению руководителя ВОЗ, коронавирусный кризис не будет последней пандемией, и попытки уберечь здоровье людей обречены на неудачу без решения глобальных проблем, таких как изменения климата и защита животных.

Гебрейесус также осудил недальновидную растрату денег на борьбу со вспышками болезни, если ничего не предпринимается для подготовки к следующей вспышке.

Он напомнил, что в первом ежегодном отчете Глобального совета по мониторингу готовности мира к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения за сентябрь 2019 года, опубликованном за несколько месяцев до вспышки коронавируса, было предостережение, что мир не готов к потенциально разрушительным пандемиям.

Прямая речь: "История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней, и что эпидемии являются объективной реальностью. Пандемия высветила тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты".

Согласно данным из официальных источников, от коронавируса ужепогибли не менее 1,75 миллиона человек, и с момента вспышки, зарегистрированной в Китае в декабре прошлого года, было зафиксировано почти 80 миллионов случаев заражения.

Гебрейесус резюмировал, что последствия пандемии выходят далеко за рамки самой болезни и "имеют далекоидущие последствия для общества и (мировой - ред.) экономики".

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коронавирус, ВОЗ, пандемия
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