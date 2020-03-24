Войти | Зарегистрироваться
16:59

вторник,
24 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Более 300 тысяч заболевших: ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

24.03.2020 / 15:23
В мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется. Об этом сообщает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в Twitter.

Сообщается, что всего за 67 дней пандемии 100 тысяч человек заразились, через 11 дней заболевших удвоилось и всего через 4 дня стало 300 тысяч зараженных.

"В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 300 000 случаев COVID-19 почти в каждой стране на земном шаре. Пандемия ускоряется", - говорит глава ВОЗ.

Напомним, в Испании зафиксировано более 33 тыс. случаев инфицирования, умерли 2182 испанца. Власти Испании заявили о 4 517 новых случаях заражения коронавирусом в стране.

Сообщается, что также резко возросло количество умерших от вируса: за сутки зафиксировано 462 смертельных случая. В целом от COVID-19 скончались 2182 испанца. Испания занимает 4 место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Источник

коронавирус, ВОЗ, пандемия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.