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ВОЗ: пандемия коронавируса еще далека от завершения

28.04.2020 / 18:14
Пандемия коронавируса COVID-19 на сегодня далека от завершения. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

В частности, он обратил внимание на то, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.

"Мы по-прежнему настоятельно призываем страны находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение этих снижающихся тенденций… Пандемия еще далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена растущими тенденциями в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах", - отметил Гебреисус.

По его словам, данные о выявленных случаях и смертности в этих регионах занижены из-за низкого потенциала тестирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19. В то же время в Украине зафиксировано почти в три раза больше летальных исходов.

Источник

коронавирус, ВОЗ, пандемия
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