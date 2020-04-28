Управделами УПЦ рассказал о двух вызовах, с которыми столкнулась Церковь

Перед Украинской Православной Церковью сейчас есть два вызова – дискриминация УПЦ и запугивание верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«В данной ситуации перед Украинской Православной Церковью есть два очень серьезные вызовы. Первый – неприкрытая дискриминация нашей Церкви определенными СМИ, некоторыми спикерами, которые действительно разжигают межрелигиозную рознь, и это очень опасно. К сожалению, на протяжении последних шести лет мы живем под давлением лживой информации определенных СМИ и это так или иначе в человеке может вырваться, уже вырывается, к сожалению. […] Нарушаются не только права верующих, а идет нагнетание ситуации против УПЦ - наибольшей конфессии в Украине, а это все связано с конкретными людьми, потому что мы являемся гражданами нашего государства, и Конституция должна действовать, защищая нас.

Поэтому наш Юридический отдел разработал определенные документы, которые сейчас есть на сайте отдела, и каждый верующий человек может обратиться в судовые органы или органы правопорядка», - подчеркнул он.

Владыка Антоний отметил, что в защиту УПЦ также выступили ряд общественных и политических сил.

«Мы благодарны и признательны тем общественным и политическим силам, которые тоже не стоят в этом плане в стороне, а пытаются ввести все, что связано с религиозной жизнью в русло закона, действующего у нас. Поэтому мы благодарны «Оппозиционной платформе - За жизнь», которая направила в Генеральную прокуратуру обращение о возбуждении дела против общественного деятеля Айдера Муждабаева. Мы благодарны и «Партии Шария», которая тоже обратилась в Генеральную прокуратуру относительно этого. Все это очень важно, потому что мы должны жить в демократическом государстве не только на словах. Мы должны чувствовать ответственность и защищенность от государства, потому что такие голословные обвинения нашей Церкви – это просто клевета. Мы видим, что это целенаправленная работа против нашей Церкви», - сказал иерарх.

Управляющий делами УПЦ рассказал о втором вызове, который стоит перед Церковью сегодня.

«Второй вызов – это запугивание нашей Церкви. Это касается не только телефонных звонков, а поджогов. Это очень страшно. Есть люди всякие. Есть психически неуравновешенные, но под неправдивым давлением массовой информации, люди могут поступать неадекватно.

Мы сейчас находимся в постоянном контакте с главой Национальной полиции Украины Игорем Клименко и видим, что они взяли все эти дела, относительно поджогов, в производство. Сегодня у нас было несколько телефонных разговоров с ним. Он мне сказал, что по делу в Черновицкой области найден виновник. Я думаю, что правоохранительные органы дадут правильную оценку», - отметил владыка.

Митрополит Антоний сообщил, какая ситуация с коронавирусом сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Ситуация под контролем. Действительно, очень многие заболели. Это не их вина, а Господь попускает каждому из нас пройти определенный свой путь. Но очень много относительно ситуации с Лаврой информации, которая является просто провокацией.

Слава Богу, кризисная ситуация прошла и большинство братии нашей Лавры, студенты, преподаватели выздоравливают. Некоторые возвращаются уже в Лавру. С Божией помощью все придет в норму, и мы опять начнем служить, как полагается, умолять Господа, чтобы Он послал нам милость и прощение тем, кто своими поступками, неправильными словами, своим предубеждением против Украинской Православной Церкви, они поймут свою неправоту. Господь и им даст здравие и милость, и многие лета», - сказал управделами УПЦ.

Архиерей напомнил, что «мы сейчас живем в пасхальном периоде, до праздника Вознесения мы будем друг друга приветствовать пасхальным приветствием, и этим утверждаем, что независимо от всех трудностей, которые существуют в нашей жизни, от всех пугающих предсказаний, все же мы в руках Божьих, а Бог всегда обращается к нам со своей безмерной любовью. Для верующего человека, не зависимо от того, что происходит и что с ним пытаются делать, мы верим, что промысел Божий даже зло превращает в добро».