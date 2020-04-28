Стали известны детали пожара монастыря УПЦ на Сумщине

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17:59
Пандемия коронавируса: миллион диагностированных случаев за 12 дней
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14:54
Коронавирус: ВОЗ предостерегает от выдачи "иммунных паспортов" выздоровевшим
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13:21
Общее количество смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
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17:58
Почти 50% смертей от коронавируса в Европе произошли в учреждениях социальной опеки
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16:17
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн
- 17:59
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16:17
Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух
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15:46
Кабмин на 2 месяца продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставкам газа населению
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15:14
НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты
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13:51
У Шмыгаля говорят, что откроют часть продуктовых рынков
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13:52
Стало известно, чем руководствовался суд при отмене национализации Приватбанка
- 16:17
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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17:59
Как защитить глаза от коронавируса
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07:52
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
- 17:59
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Украинские полярники добрались до Антарктиды
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В Польше с домашним арсеналом оружия задержали фейкового “украинского генерала”
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СБУ выявила миллиардные злоупотребления на закупках продуктов для тюрем
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09:18
СБУ раскрыла сеть сбыта кокаина в столичном регионе
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Улицы Киева моют полсотни машин
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