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Глава ВОЗ об ускорении пандемии коронавируса: сто тысяч заболеваний произошли за 2 дня

27.03.2020 / 15:23
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня.

Об этом он сообщил во время выступления на саммите стран G20, сообщили в ВОЗ в Twitter.

По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - всего 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 марта количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысил 500 тысяч. При этом более 23 тысяч умерли от COVID-19.

Источник

коронавирус, ВОЗ, пандемия
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