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Нидерланды запретили массовые собрания до 1 июня и ввели высокие штрафы

25.03.2020 / 11:20
Правительство Нидерландов в понедельник 23 марта ввело ряд новых мер по борьбе с коронавирусом, среди которых - запрет общественных собраний до 1 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DutchNews.nl.

Исключением из нового правила есть похороны и церковные свадьбы.

Люди должны оставаться дома, можно выходить с целью работы, покупок или заботы об уязвимых людей. Разрешено выйти на прогулку, но не в группе. При этом сохранять дистанцию ​​в 1,5 метра от других.

Если кто-то из членов семьи болен, вся семья должна оставаться дома, кроме работников жизненно важных сфер.

Магазины и компании общественного транспорта должны принимать меры, чтобы люди оставались на расстоянии 1,5 метров. Компании, которые не выполняют требования, могут быть оштрафованы на 4000 евро.

Услуги, которые предусматривают прямой контакт с другими людьми - парикмахерские и маникюрные - не предоставляются до 6 апреля.

Мэры городов имеют право закрывать места, где люди собираются в большие группы, например, парки и пляжи.

Граждан, которые не соблюдают правила, могут штрафовать на 400 евро.

Ранее Нидерланды уже закрыли школы и детские сады для большинства детей, кафе, рестораны и спортивные центры.

В то же время школы и детские сады обеспечивают надзор за детьми работников здравоохранения, общественного транспорта и служб скорой помощи, чтобы они могли продолжать работать.

Источник 

штраф, коронавирус, Нидерланды, собрания
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