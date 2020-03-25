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Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год из-за коронавируса

25.03.2020 / 09:47
Проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщает Foxnews.

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник, что договорился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом об отсрочке Олимпийских игр в Токио примерно на год из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Абэ также добавил, что Олимпийские игры должны состояться не позднее следующего лета.

Ранее Национальный олимпийский комитет и Национальный паралимпийский комитет США (USOPC) призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отложить проведение летних игр в Токио.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые заявил, что не исключает перенос летних Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Исполнительный комитет МОК объявил в воскресенье, что в следующие четыре недели он решит дальнейшую судьбу Олимпийских игр в Токио.

Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет при поддержке их Комиссий атлетов, Национальных спортивных организаций и правительства Канады приняли решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года.

Об аналогичном решении заявил Олимпийский комитет Австралии.

Предварительно летние Олимпийские игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 391 947 случаев заражения коронавирусом, из которых 102 843 человека выздоровели и 17 136 человек умерли.

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коронавирус, Олимпиада, Токио
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