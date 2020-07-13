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Полиция оштрафовала нарушителей карантина уже на 6,6 миллиона

13.07.2020 / 16:47
Полиция с начала проверок магазинов и заведений общепита на соблюдение карантинных ограничений составила почти 18 тысяч административных протоколов на 6,6 миллиона гривен.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Главы государства.

В частности, по словам Клименко, полиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли.

"В целом с начала проверок было составлено почти 18 тысяч админпротоколов на 6,6 миллиона гривен", - сказал он.

Кроме того, Клименко заявил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что занимается ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.

По словам Криклия, во избежание скоплений людей возле лабораторий он провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дій вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

Дополнительно Криклий доложил, что контролирует ход работ по подъему танкера «Делфи» в Одессе, при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 11 июля лабораторно подтверждены 52 843 случая COVID-19, из них 1372 летальных, 25 661 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 800 новых случаев.

Источник

штраф, полиция, коронавирус, карантин
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