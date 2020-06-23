Кофе на карантине: Зеленский обещает возмещение кофейне и готов к штрафу

Об этом сообщает Офис президента в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком.

Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа.

В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины".

Напомним: 3 июня Владимир Зеленский с членами своей команды был в Хмельницком и вместе с местными чиновниками посетил кафе, выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена (могли открыться с 5 июня).

4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе: он предложил считать это проверкой готовности кафе к работе в условиях карантина. Зеленский же заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.

10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф, – а полиция сообщила о выписанных протоколах всем причастным к инциденту.

Спутников президента на кофе оштрафовали: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, хмельницкого городского главу Александра Симчишина и предпринимателя Андрея Мельниченко обязали оплатить по 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина.

Зеленского же не оштрафовали: суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности президента, ведь он неприкосновенный.

Источник