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Зеленский и Ко получили админпротоколы за кофе в Хмельницком

11.06.2020 / 15:23
Президент Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область ему выписали штраф.

Об этом президент сообщил журналистам в Чернигове в начале подхода к прессе, информируют "Укринформ" и Национальная полиция

Прямая речь Зеленского: "Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельничине, выпишут мне штраф – и, в принципе, правильно сделали".

Нацполиция сообщила, что владелец хмельницкого заведения возобновил работу и "обслуживал посетителей" вопреки карантинным ограничениям на работу кафе (кроме террас) – поэтому были составлены административные материалы, которые направят на рассмотрение суда.

После проверки полицейские составили админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей.

В частности, это: президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет и хмельницкий городской глава Александр Симчишин.

Напомним, президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком, хотя заведения общепита должны были открыть для посетителей залы только с 5 июня, а до этого работали на открытом воздухе.

Вместе с ним в кафе были по меньшей мере 5 человек, в том числе первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, глава Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На следующий день главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчения карантина, а Зеленский высказывал готовность оплатить штраф, если нарушил требования Кабинета министров.

Источник

штраф, карантин, Хмельницкий, Зеленский
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