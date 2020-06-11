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В Православной Церкви почтили память патриарха Алексия ІІ в 30-ю годовщину его интронизации

11.06.2020 / 16:08
В Православной Церкви почтили память патриарха Алексия ІІ в 30-ю годовщину его интронизации
Патриарх Алексий II Источник: РПЦ
В РПЦ почтили память патриарха Алексия ІІ


В годовщину интронизации Патриарха Алексия II в Русской Православной Церкви почтили его память.

В 30-ю годовщину интронизации Патриарха Алексия II, 10 июня, в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора Москвы, где находится гробница пятнадцатого Патриарха Русской Православной Церкви, были совершены Божественная литургия и панихида, сообщает patriarchia.ru.

Богослужения возглавил настоятель Богоявленского собора епископ Павлово-Посадский Фома.

Патриарх Алексий Второй - пятнадцатый Предстоятель Русской Православной Церкви с введения Патриаршества на Руси (1589). Патриарх Алексий (в миру - Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в городе Таллине (Эстония) в глубоко верующей семье.

3 марта 1961 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры протоиерей Алексий Ридигер принял монашеский постриг. Вскоре постановлением Священного Синода от 14 августа 1961 года иеромонаху Алексию было определено стать епископом Таллинским и Эстонским с поручением временного управления Рижской епархией.

25 февраля 1968 года архиепископ Алексий был возведен в сан митрополита.

С 10 марта 1970 года по 1 сентября 1986 года осуществлял общее руководство Пенсионным комитетом, задачей которого было пенсионное обеспечение духовенства и других лиц, работавших в церковных организациях, а также их вдов и сирот. 18 июня 1971 года во внимание к усердным трудам по проведению Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года митрополит Алексий удостоен права ношения второй панагии.

29 июня 1986 года Владыка Алексий назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской епархией.

3 мая 1990 года скончался Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Для избрания нового Предстоятеля Русской Православной Церкви был созван внеочередной Поместный Собор. 7 июня 1990 года колокол Троице-Сергиевой лавры возвестил об избрании пятнадцатого Всероссийского Патриарха. Интронизация Святейшего Патриарха Алексия состоялась 10 июня 1990 года в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

Источник: Inpress.ua
церковь, РПЦ, Патриарх Алексий II
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