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В Киевской духовной академии впервые совершили литургию на английском языке

11.06.2020 / 15:09
В Киевской духовной академии впервые совершили литургию на английском языке
Акадамический храм КДАиС Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители в разные годы изучали английский язык в университете Босе (Швейцария)

В Киевской духовной академии в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери впервые была отслужена Божественная литургия на английском языке.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт kdais.kiev.ua.

Богослужение совершил преподаватель иеромонах Пантелеимон (Мельник).

Богослужебные песнопения на английском языке выполнял преподаватель иеромонах Митрофан (Божко).

Священнослужители в разные годы изучали английский язык в университете Босе (Швейцария).

Как сообщалось ранее, Киевская духовная академия и семинария начала онлайн- прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.

Источник: Inpress.ua
КДАиС
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