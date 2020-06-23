Конституционный суд возобновил дело, которое может отменить национализацию Приватбанка — СМИ

Удовлетворение иска ставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по Приватбанка.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на письмо директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут к президенту Зеленского, который оказался в распоряжении издания.

В письме сообщается, что "удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков"

В ФГВФЛ отмечают, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут иметь "катастрофический характер" для деятельности Фонда, Кабинета министров, Национального банка и стабильности всей финансовой системы Украины.

В частности:

сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворения требований вкладчиков и других кредиторов таких банков;

отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лиц по возмещению вреда (ущерба) банка и его кредиторам;

- сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

"Кроме этого, важным вопросом также является вопрос легитимности принятых Фондом решений со дня принятия закона, в том числе по АО КБ Приватбанк", - отмечает Рекрут.

Также она попросила Зеленского созвать заседание СНБО в "связи с угрозой нацбезопасности в экономической сфере".

Напоминаем: 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка. Позже СМИ сообщили, по каким именно причинам суд признал национализацию незаконной.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

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