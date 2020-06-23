Войти | Зарегистрироваться
19:20

вторник,
23 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Августин назвал «похоронами чести украинцев» реакцию патриотов на осквернение «Родины-матери» флагом ЛГБТ

23.06.2020 / 18:40
Митрополит Августин назвал «похоронами чести украинцев» реакцию патриотов на осквернение «Родины-матери» флагом ЛГБТ
митрополит Августин Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил, что данный вопиющий факт надругательства над памятью погибших воинов прошёл незамеченным для патриотично настроенной украинской общественности

В Киеве накануне дня скорбной даты – 79-летия со дня начала войны, неизвестные запустили дрон с флагом сексуальных меньшинств над памятником Родины Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ, по мнению главы отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины митрополита Августина (Маркевича), это акт вандализма, который может спровоцировать новое противостояние в обществе.

«Это событие одного ряда с теми происшествиями, когда студенты жарили сосиски и яичницу на Вечном огне. Но тогда это было преступление глупой и «зелёной» молодёжи, которая не понимает, что такое памятник героям войны. Но эти, которые надругались над памятником сейчас, они знают, что делают», — считает митрополит Августин.

Владыка отметил, что данный вопиющий факт надругательства над памятью погибших воинов прошёл незамеченным для патриотично настроенной украинской общественности.

«Почему наши патриоты, ратующие за национальную память и моральные ценности, промолчали? Это позор! И я думаю, что это так просто не пройдет. Реакция общества в той или иной форме обязательно будет. А люди, которые осквернили памятник в честь победы над фашизмом, потенциально провоцируют новое противостояние в нашей стране», — заявил архиерей.

По мнению митрополита Августина, «такие события уже перестают удивлять в наше смутное время, но то, что случилось 21 июня, вызывает даже не отвращение, а чувство присутствия на похоронах чести и достоинства украинцев».

«В День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, 22 июня, я молился за погибших воинов, тем более, что в моей семье много участников Второй мировой, некоторые из них не вернулись домой. Поэтому в этот день я всегда прошу у Бога упокоения для всех погибших невинных жертв войны, и, в первую очередь, тех, кто воевал за победу», — заключил митрополит Августин.

Как сообщалось в СМИ, 21 июня активисты ЛГБТ-сообщества запустили дрон с радужным флагом при помощи беспилотника над монументом «Родина-мать».
Событие приурочили к месячнику «КиевПрайда», который в этом году проходит в режиме онлайн.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.