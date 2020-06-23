На Закарпатье УПЦ печет хлеб для нуждающихся и помогает одиноким пенсионерам

На Закарпатье Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви поддерживает одиноких и пожилых, а также оказывает помощь многодетным семьям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, с начала карантина действует благотворительная пекарня «Зерно добра», которая еженедельно выпекает 5 тыс буханок хлеба для бесплатной раздачи нуждающимся.

Кроме того, запущен благотворительный проект «Шаг».

«В ходе проекта мы будем шагать вместе с теми, кому сейчас, здесь и сейчас, срочно нужна поддержка и надежное плечо друга. Приглашаем всех присоединиться к этому невероятному и хорошему проекту. Шагаем вместе с добрыми намерениями, идем к главной цели - к спасению души», - отметил инициатор проекта председатель молодежного отдела Мукачевской епархии УПЦ архимандрит Агапит (Шпиняк).

Также православная молодежь посетила Иршавскую ЦРБ и пенсионеров, проживающих в доме престарелых в Иршаве.