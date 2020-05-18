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62 страны, включая Украину, требуют расследовать происхождение коронавируса

18.05.2020 / 17:59
Коалиция из 62 стран поддержит призыв Австралии к независимому исследованию происхождения коронавируса и действий ВОЗ в связи с пандемией.

Об этом сообщает The Daily Mail

Проект резолюции, который будет представлен для голосования на Всемирной ассамблее здравоохранения во вторник, требует независимого расследования международного реагирования на пандемию и действий Всемирной организации здравоохранения.

Его поддержал Европейский Союз, состоящий из 27 членов, а также Новая Зеландия, Индонезия, Япония, Великобритания, Индия, Канада, Россия, Мексика и Бразилия. В проекте отмечается, что Украина также присоединилась к документу.

Ассамблея, состоящая из министров здравоохранения 194 государств-членов Всемирной организации здравоохранения, собирается один раз в год в Женеве, Швейцария, для выработки политики здравоохранения для ВОЗ. В этом году она будет проводиться онлайн.

Проект резолюции является ужесточенной версией более ранней резолюции ЕС.

Он требует пересмотра "эффективности механизмов, имеющихся в распоряжении ВОЗ" и "действий ВОЗ и их сроков, касающихся пандемии COVID-19".

В проекте резолюции говорится, что ВОЗ должна сотрудничать со Всемирной организацией по охране здоровья животных для "выявления зоонозного источника вируса и пути его проникновения в человеческую популяцию".

Однако в документе не упоминается Китай или город Ухань, где, как считается, началась вспышка коронавируса.

США настаивают на более жестких формулировках, чтобы выяснить, как именно вспышка началась в Ухане. Самый влиятельный союзник Австралии не выступил соавтором проекта, но госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны поддержать призыв Австралии.

Источник

расследование, коронавирус, ВОЗ, пандемия
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