62 страны, включая Украину, требуют расследовать происхождение коронавируса

Об этом сообщает The Daily Mail

Проект резолюции, который будет представлен для голосования на Всемирной ассамблее здравоохранения во вторник, требует независимого расследования международного реагирования на пандемию и действий Всемирной организации здравоохранения.

Его поддержал Европейский Союз, состоящий из 27 членов, а также Новая Зеландия, Индонезия, Япония, Великобритания, Индия, Канада, Россия, Мексика и Бразилия. В проекте отмечается, что Украина также присоединилась к документу.

Ассамблея, состоящая из министров здравоохранения 194 государств-членов Всемирной организации здравоохранения, собирается один раз в год в Женеве, Швейцария, для выработки политики здравоохранения для ВОЗ. В этом году она будет проводиться онлайн.

Проект резолюции является ужесточенной версией более ранней резолюции ЕС.

Он требует пересмотра "эффективности механизмов, имеющихся в распоряжении ВОЗ" и "действий ВОЗ и их сроков, касающихся пандемии COVID-19".

В проекте резолюции говорится, что ВОЗ должна сотрудничать со Всемирной организацией по охране здоровья животных для "выявления зоонозного источника вируса и пути его проникновения в человеческую популяцию".

Однако в документе не упоминается Китай или город Ухань, где, как считается, началась вспышка коронавируса.

США настаивают на более жестких формулировках, чтобы выяснить, как именно вспышка началась в Ухане. Самый влиятельный союзник Австралии не выступил соавтором проекта, но госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны поддержать призыв Австралии.

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