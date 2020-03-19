Крайняя мера: введет ли Зеленский в Украине чрезвычайное положение из-за коронавируса

На слуху и вероятное объявление чрезвычайного положения, возможно, на всей территории Украине. Но пока оснований для этого власти не видят.

В чем отличие между карантином, чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением, и к чему стоит готовиться украинцам – в материале.

Президент Владимир Зеленский в эфире одного из телеканалов 16 марта заявил, что в случае необходимости власть будет готова ввести чрезвычайное положение (ЧП) во всей стране. На следующий день в своем выступлении в парламенте это подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Но, по некоторой информации, на данный момент достаточных оснований для этого во власти не видят. "Пока принятых нами мер достаточно. И, в принципе, понятно что делать: просто смотри на опыт других стран, у которых уже есть успехи в борьбе с вирусом, и применяй это у нас", – сказал один из информированных депутатов "Слуги народа".

Другой его коллега отметил, что введение ЧП маловероятно из-за тех ограничений, которые оно предусматривает, вроде комендантского часа, возможного инфраструктурного паралича и т.д.

Впрочем, категорически отбрасывать такой вариант у Зеленского тоже не хотят. По информации издания, в прошлую пятницу, 13 марта, на заседании СНБО вопрос о введении ЧП уже обсуждался.

На данный момент лишь в трех регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Но ЧС и ЧП нередко путают, в том числе и сами чиновники, что вызывает путаницу, слухи и лишние опасения у граждан.

Итак, по законодательству, есть несколько режимов функционирования системы гражданской обороны страны: повседневный, повышенной готовности (если возникает угроза какой-либо чрезвычайной ситуации), чрезвычайной ситуации (если что-то уже случилось) и чрезвычайного положения (если случилось что-то очень серьезное и масштабное). Отдельно от этой градации стоит введение карантина как особая мера, на всей территории Украины или ее части.

Решение о введении режима ЧС может приниматься как Кабинетом министров, так и местными администрациями. По сути, это касается не столько населения, сколько для органов государственной власти, и, по идее, должно улучшить координацию между ними.

Режим ЧС предполагает регулярное оповещение граждан о происходящем, локализацию проблемы, помощь пострадавшим, при необходимости – эвакуацию жителей и т.д. Чрезвычайные ситуации локального уровня случаются довольно часто, к примеру, в случае ураганов или подтоплений.

Но обсуждаемые сейчас меры по сдерживанию пандемии, вроде закрытия развлекательных и других заведений, ограничения перевозок в городах и между ними, были введены не в рамках режима ЧС, а в рамках объявленного в Украине карантина.

Карантин был введен на всей территории страны еще 11 марта решением Кабинета министров, а 16 марта список мер существенно расширили. В целом законодательство дает власти, в том числе и местной, очень широкие полномочия при объявлении карантина.

В законе указано, что права граждан могут ограничиваться, а государство может возлагать на них дополнительные обязательства. В частности, можно привлекать предприятия и организации любых форм собственности к "мероприятиями по ликвидации или локализации эпидемии".

Также можно "временно использовать" любое имущество граждан или организаций, в том числе принадлежащие им здания или транспорт, для аналогичных целей. При этом стоимость эксплуатации потом надо будет возместить собственнику этого имущества.

Кроме того, в режиме карантина можно устраивать особый режим въезда-выезда с территории карантина (что, собственно, сейчас и наблюдается в формате закрытия границ страны), проводить санитарный осмотр вещей и даже устанавливать блокпосты, для чего опять-таки можно привлекать имущество и сотрудников любых организаций.

Впрочем, последнее имело бы практический смысл в случае, если бы карантин был объявлен в каком-то отдельном регионе Украины, а не по всей стране, и этот регион надо было бы срочно оградить от остальных.

"Ограничениям подлежат те виды хозяйственной и иной деятельности, которые могут способствовать распространению инфекционных болезней", – говорится в профильном законе "О защите населения от инфекционных болезней".

Собственно, этим и было обосновано закрытие всех заведений по Украине, кроме аптек, продуктовых магазинов, заправок и т.д., а также городских и межгородских перевозок.

В целом, возможные при карантине ограничения довольно похожи на те, которые вводятся при чрезвычайном положении, хотя в случае ЧП они носят все-таки более жесткий характер.

Для того, чтобы объявить ЧП, нужен указ президента, который на протяжении двух дней должна поддержать Верховная рада. ЧП вводится на всей территории Украины или ее части, в первом случае оно может длиться 30 дней, во втором – 60, с возможностью продления еще на месяц.

В случае ЧП может ограничиваться свободное перемещения граждан по территории страны (если ЧП введут по всей Украине), усиливаться охрана общественного порядка, появляется возможность изымать имущество у граждан и организаций.

Также может проводиться эвакуация населения и вводиться "квартирная повинность" для юридических лиц – обязанность размещать у себя эвакуированное население, военных или спасателей. В случае "неотложных аварийно-спасательных работ" к ним можно привлекать и население, но на добровольной основе.

В то же время до введения комендантского часа, ограничения телефонной связи, интернета и телевидения и прочих мер, упомянутых в законе "О правовом режиме чрезвычайного положения", дело не дойдет. Их можно вводить в случае, если ЧП спровоцировано массовыми терактами или беспорядками, попыткой захвата госвласти или межнациональными конфликтами, но не эпидемией.

Да и другие упомянутые выше меры и возможные ограничения прав человека, а также их необходимость, в любом случае должны быть отдельно прописаны в указе президента о введении ЧП.

Стоит вспомнить, что не так давно Украина уже переживала военное положение, которое по своей правовой сути и возможным ограничениям очень похоже на ЧП. Оно длилось месяц, с 26 ноября по 26 декабря 2018 года и было введено в 10 областях страны президентом Петром Порошенко после агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе. Но на повседневной жизни этих регионов оно фактически никак не сказалось.

О подготовке к введению ЧП говорилось и на последнем заседании Кабинета министров. Минюст должен разработать закон, по которому президент сможет вводить ЧП без согласия парламента, на случай если Рада не сможет собраться.

По словам представителей президентской команды, они вполне отдают себе отчет, что реальной ситуацией с распространением коронавируса в стране не владеют, поскольку не проведено достаточное количество тестов. А потому реально зараженных может быть гораздо больше.

Узнать об этом можно будет только после масштабного тестирования. И в случае, если будет показан экспоненциальный рост количества зараженных, дело действительно может дойти до введения ЧП. А пока, как рассказывает собеседник издания в СН, депутатов монобольшинства попросили быть готовыми собраться в Раде на протяжении суток, если вдруг возникнет такая необходимость.

Милан Лелич

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