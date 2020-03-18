Коронавирус: эффективны ли меры по противодействию?..

Олег Петренко, бывший глава Национальной службы здоровья Украины:

— Как врач, большинство мер я могу лишь приветствовать. Но как гражданин имею слишком много сомнений, будут ли предложенные инструменты использованы честно.

Готовность в целом низкая, особенно в учреждениях здравоохранения (алгоритмов действий и средств индивидуальной защиты медработников — очень мало (!), наряду с техническим обеспечением и доступом к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Больше всего пугает институциональная несостоятельность "власти" в центре и на местах обеспечить выполнение алгоритмов социального дистанцирования и избежать перегрузки несовершенной системы здравоохранения. Плюс человеческая глупость (например, идти в церковь, вместо того, чтобы самоизолироваться дома, вернувшись из-за границы, — это касается самодисциплины), которая выходит на передний план наряду с тем, что наиболее уязвимые категории населения (люди пожилого возраста) являются наиболее экономически незащищенными и могут не выдержать режим самоизоляции без внешней поддержки.

И еще — есть ощущение, что сейчас происходит "использование" патовой ситуации для решения тактических задач власти ценой стратегических. На пандемию "спишут" и экономический кризис, и капитуляцию, и отсутствие структурных реформ, и политический кризис вместе с "закручиванием гаек". Но не понимают, что это "обнулит" и всю власть в целом. Нас ожидают сложные времена, и все через несколько месяцев будет новым. Но неизвестно пока, какой ценой.

Андрей Рева, экс-министр социальной политики:

— Возникла форс-мажорная ситуация, отражающаяся на всем обществе. Однако есть люди, которые находятся в самом бедственном положении. Самая уязвимая для коронавирусной инфекции и при этом самая бедная часть населения — пенсионеры.

Кого в первую очередь должно спасать государство — предпринимателей, бизнес или все-таки думать о людях?

В идеале, конечно, все должно происходить параллельно. Но если говорить об уязвимости, то больше поддержки требуют те, кто сам не способен противостоять форс-мажорным обстоятельствам. Однако среди принятых законов нет ни одного упоминания о пенсионерах. Если не считать декларацию о выдаче 1000 гривен тем, у кого пенсия менее пяти тысяч гривен.

Предпринимателей освободили от уплаты ЕСВ на два месяца. Не от уплаты единого налога, который идет в местный бюджет, потому что это вызвало бы недовольство мэров, а от ЕСВ. Таким образом ударили по пенсионерам (потому что возникают серьезные проблемы с выплатой пенсий – недопоступления в Пенсионный фонд). Если принимается такое решение, которое будет иметь серьезные социальные последствия, то нужно сразу придумать компенсатор – где взять деньги (можно посмотреть, сколько платят предприниматели, и какие потери будут для Пенсионного фонда, по моим подсчетам – около 4 млрд грн). Но это даже в голову никому не пришло.

Теперь по поводу изменений в ст.84 КЗоТ о том, что в случае установления Кабмином карантина, "срок пребывания в отпуске без сохранения зарплаты не включается в общий срок, установленный ныне действующими частями этих же статей, — 15 дней", и о том, что "на период установления карантина или ограничительных мер работодатель может поручить сотруднику… выполнять на протяжении определенного периода работу, определенную трудовым договором, дома, а также предоставлять работнику… по его согласию, отпуск".

Вообще, ситуация, когда я прихожу на работу, а мне говорят: "Извини. Сейчас работать мы не можем", — называется "простой". "Простой" регулируется ст.113 КЗоТ. Согласно ей, человеку должны выплачивать в этот период 2/3 заработка. Идет зарплата (правда, в меньшем объеме), выплачивается ЕСВ, то есть сохраняется социальная защита, предусмотренная Конституцией. Эту статью решили обойти таким образом: вы имеете право брать отпуск за свой счет неограничено, потому что время карантина в эти 15 дней не входит. Надо ли объяснять, насколько добровольно это будет? 15-дневное ограничение в свое время вводилось именно для того, чтобы избежать злоупотреблений работодателем. Это прямое нарушение прав людей.

Кроме того, если работодатель поручает сотрудникам работу на дому, это значит, что они выполняют свои трудовые обязанности, и, исходя из трудового договора, им должны выплачивать 100% зарплаты. Я вижу в этом только нарушение трудовых прав граждан в интересах бизнеса — предпринимателей, работодателей. Вся государственная власть работает не на социальную защищенность, не на тех, кого надо поддерживать, а, собственно говоря, на тех, кто у нас и так экономически силен.

Между тем, первое, что нужно было сделать, — это индексировать пенсии и повысить минимальную зарплату, как то предусмотрено законом.

Что касается заявлений по поводу помощи одиноким людям преклонного возраста, например, доставки продуктов и медикаментов на дом, то у меня один вопрос: кто и каким образом будет это делать?

То же и в отношении заявлений об отмене идентификации для выплаты пенсий пенсионерам с оккупированных территорий. У меня простой вопрос: а если пенсионер умер в этот период? Физическая идентификация личности нужна для того, чтобы убедиться, — человек жив и здоров. Если пан Резников считает, что это излишняя мера в период карантина, — не вопрос, пусть платит из своего кармана. Эпоха популистов. Все добрые и хорошие, но только никто не сказал, а за чей счет обед.

Андрей Черноусов, ведущий эксперт Харьковского института социальных исследований:

— Мы почему-то всегда пытаемся придумать какой-то собственный путь. У нас есть замечательные законопроекты о введении чрезвычайного положения. Вводите чрезвычайное положение в стране, там есть все мероприятия. Вместо этого мы начинаем "дотачивать" к каким-то законам какие-то поправки, изменения и так далее. А дальше что? Через месяц-два все это закончится, а изменения останутся, в том числе дополнительные механизмы контроля.

Есть обычный механизм чрезвычайного положения. В нем ничего не надо бояться. Там хотя бы написано, как дОлжно действовать во время таких мероприятий. Это то же самое, что было в 2014 году, когда не объявили военное положение, а потом, в течение пяти-шести лет, когда у нас фактически идет война, мы должны были изобретать какие-то модели и придумывать способы, чтобы действовать как бы как при войне.

Сейчас точно так же. Мы придумываем какие-то способы, как ограничить передвижение и так далее, а некоторые мэры не хотят, например закрывать метрополитен. Ну, потому что, а какие законные основания? Президент сказал?

Есть прописанные механизмы, которыми нужно пользоваться. Да, они не идеальны. Но это лучше, чем долепливать какие-то нормы к бесконечным приказам, которые будут распространяться просто на неисчислимое количество нормативных актов.

И это будет означать, что полномочия контролирующих органов(поскольку СЭС у нас по сути нет), скорее всего будут делегированы "спасателю мира" господину Авакову, у которого много стволов и голов — Нацполиция, Нацгвардия. Они и будут выполнять функции по карантинным мероприятиям. По принудительной госпитализации, которая нигде не прописана.

Чем это продиктовано — мне сложно сказать. Может быть, мы хотим получить транш от МВФ. Но глядя на игру курса, вряд ли МВФ сейчас все бросит и выдаст нам очередные миллиарды. Нужно показать свою готовность, но мы этого сделать пока не можем. Вместо этого мы делаем какие-то конвульсивные движения, которые еще больше расстраивают и раскачивают всю систему. Поэтому, мне кажется, есть какое-то менеджерское отставание.

Давайте посмотрим на ту же Польшу. Все закрыто на карантин, в церкви не пускают, магазины контролируются, везде развешивается информация. Запускаются разъяснительные рейды. Первый раз нарушителя предупредили, второй — оштрафовали, третий — взяли под стражу и так далее. Но мы опять придумываем что-то свое. Как показывает практика, ничего хорошего из этого не получается, потому что потом мы все равно возвращаемся к каким-то более жестким мерам, которые могли применить с самого начала, и это было бы правильно.

Что касается работы Верховной Рады в таких условиях. Тут как у экзистенциалистов. Президент поставил депутатов в пограничное состояние, и думает, что они примут правильные решения, у них откроется какой-то ресурс. Но, мне кажется, наоборот. Сейчас всем управляет какой-то страх. Какой-то — потому что он необъяснимый. Страх заболеть, страх экономического кризиса, потери власти и т.д. Ключевые для страны законы так не принимаются.

Президент же сейчас не хочет закрывать ВР для того, чтобы депутаты приняли закон о продаже земли. Но, мне кажется, это не та ситуация, в которой мы сейчас должны принимать земельный закон. Это очень сложный, многогранный, касающийся множества аспектов жизни и жизнедеятельности всей страны, законопроект. Надо сказать, что одна из пока "ходячих" сфер нашей экономики — это сельское хозяйство. Оно нас пока тянет. Если сейчас мы будем принимать какие-то необдуманные решения под давлением карантина, и это негативно отразится на сельском хозяйстве, то ничего хорошего от этого не будет.

Кроме того, закон — один для всех. Если принято решение не собираться больше 10 человек, то незачем ежедневно собирать вместе 450. Так нельзя делать. Это наш традиционный способ — везде делать какие-то исключения из правил. Поэтому правила у нас не работают, поэтому у нас страна удостоверений, льгот и специальных разрешений. В законе написано "нет", но я получил индульгенцию. Соответственно, я могу, а ты не можешь.

Если мы вводим карантинные мероприятия, то ВР наоборот должна первой продемонстрировать, что все ушли на карантин. Только так можно показать пример всей стране. А так… Все включили телевизор — ВР работает, так и я пойду. Это даже имеет для дисциплины отрицательный эффект. Не говоря уже о том, что они там напринимают в турборежиме-2.

Алла Котляр

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