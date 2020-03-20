Гантели, молоко или гречку – все покупай безопасно

Минздрав рекомендовал гражданам оставаться дома и выходить из дома только при крайней необходимости. В таких условиях растет популярность интернет-магазинов и служб доставки: любых сервисов, которые устраняют необходимость идти в магазины лично. Укринформ поинтересовался, как они встретили наплыв спроса и организовали свою работу и, главное, изменили ли ценовую политику?

Супермаркеты: гречки порой не хватает, а всего остального - на месяц вперед

На супермаркеты и продуктовые магазины сегодня легла вся нагрузка по обеспечению во время карантина населения продуктами. И, соответственно, все риски и ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических и карантинных норм. Сергей Демченко, начальник управления по корпоративным коммуникациям сети «АТБ» рассказал Укринформу, что с 12 марта в магазинах торговой сети «АТБ» все сотрудники магазинов обеспечены средствами индивидуальной защиты - защитными масками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, проводится их ежедневный температурный скрининг, чаще проводится санитарная обработки рабочих поверхностей магазинов.

«На всех распределительных центрах компании (особенно региональных) увеличен товарный запас в 2 раза с расчетом не менее чем на 30 календарных дней. А на товары повышенного спроса (насыпные, бакалея, заморозка, антибактериальные и дезинфицирующие средства) введен мораторий на продажу «в одни руки». При ухудшении эпидемиологической ситуации и введении особого или чрезвычайного положения компания «АТБ-Маркет» готова ввести в магазинах торговой сети дополнительные меры», - сообщил Сергей Демченко. По его словам, принципиальная позиция компании «АТБ-маркет» в сложившейся ситуации - это сохранение минимальной цены на социальную потребительскую корзину.

В «Ашан Украина» создан специальный комитет для оперативного решения всех вопросов, связанных с карантином.

«За время карантина мы наблюдали два всплеска на покупку товаров первой необходимости (в день объявления карантина и в день объявления о приостановке метрополитена в столице. Мы контролируем спрос, товары, логистика своевременно доставляет заказ. Спрос на онлайн заказ вырос, адаптируемся», - говорит Дарья Кирьятская, руководитель отдела коммуникации и корпоративной социальной ответственности "Ашан Украина".

Из наиболее дефицитных товаров на полках – маски и антисептики. Цены же на товары первой необходимости остаются стабильными. «Возникают вопросы только по гречке, ведь она становится дефицитной, и цена на нее растет у поставщиков», - утверждает Дарья Кирьятская.

Рестораны: банкеты только «на дому»

Согласно условиям карантина, отечественные заведения общественного питания закрываются, но могут работать в режиме приготовления и доставки еды клиентам-заказчикам. «Наши рестораны закрыты для всех посетителей, однако работает доставка как непосредственно от ресторана, так и через сервис GLOVO. Пока все наши клиенты организовывают свою жизнь по-новому и понятно, что заказов в первые дни было меньше. Однако мы понимаем, что после первой волны карантина и домашних приготовлений - наши посетители вернутся к обычному ритму и будут заказывать доставку», - делится впечатлениями Наталья Мельникова, PR-менеджер ресторанов «Чачаварня» и «Мацони».

Она констатирует, что сейчас растет число заказов на выездное обслуживание небольших семейных праздников на 7-15 человек. «Дни рождения, годовщины и юбилеи проходят по графику, но отныне только дома. Поэтому наши постоянные клиенты, которые бы точно праздновали такие события у нас, заказывают доставку и обслуживание домой. Со своей стороны создаем при этом все надлежащие условия для защиты и безопасной работы наших поваров, официантов, курьеров и клиентов», - говорит Наталья Мельникова.

Александр Соколов, создатель сети онлайн-ресторанов Smilefood, подтверждает, что на сегодня в ресторанных сетях фиксируется небольшой рост спроса - около 7-10%. Но рестораторы прогнозируют, что со временем эти цифры возрастут.

«Из проблем, с которыми мы столкнулись уже сейчас - это рост курса доллара. Поставщики уже сообщают о том, что не отдают продукты с отсрочкой платежа. Что касается продуктов, то все поставщики обещают, что перебоев с поставками не будет. Цены на ассортимент в связи с ростом курса мы однозначно повышать не будем», - рассказывает Александр Соколов.

Его фирма столкнулась со стандартными сложностями для каждого бизнеса сейчас - закупка масок и дезинфицирующих средств для курьеров, поваров и другого персонала. «Учитывая число наших сотрудников и то, сколько масок необходимо в день, это сильно сказывается на наших расходах», - говорит ресторатор.

Интернет-магазины: гантели – прежде всего

Что касается интернет-магазинов, то ожидаемо вырос спрос на их услуги. Владислав Чечеткин, основатель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua утверждает, что произошел рост в категориях хозяйственных товаров, товаров для дома и для животных. «Интересно, что на 157% выросли объемы заказов в категории спортивных товаров для дома – от перчаток для занятий фитнесом до гантелей. Это одна из самых динамичных категорий, которая показывает, что люди планируют и на карантине не терять спортивную форму. Следующая по популярности - это категория женских товаров, спрос в которой претерпел несколько изменений. Раньше наши клиентки больше заботились о красоте, теперь о гигиене – они покупают гели для душа и шампуни, мыло, различные гигиенические товары. Конечно, очень активно покупают продукты – мука, печенье, сухие завтраки, макаронные изделия», - рассказывает Владислав Чечеткин.

По его словам, сегодня также ощутим всплеск покупки бытовой электроники. «На этот тренд непосредственно влияет рост курса доллара – люди стараются быстрее избавиться от гривны и купить что-то полезное по старой цене, например, телевизор», - говорит Владислав Чечеткин. Он говорит, что компания держит цены на все товары, закупленные до марта. Но растут цены на импортные товары, которые компания закупает уже по новому курсу доллара и евро.

«Главная проблема для наших покупателей – нехватка защитных масок, дезинфицирующих средств. И поэтому мы ежедневно блокируем десятки попыток продавать на Rozetka маски по ценам в 5-10 раз выше аптечной. Мы считаем, что наживаться на сложной ситуации, в которую попала и Украина, и весь мир, аморально. Это наша принципиальная позиция. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы решить этот вопрос и обеспечить украинцев товарами, в которых они нуждаются в эти непростые времена», - заявляет совладелец интернет-магазина.

Службы доставки: с полок магазинов – хочешь в руки, хочешь - к дверям

Конечно, в условиях жесткого карантина крупнейшие помощники изолированных людей – это службы доставки, на которые у многих сейчас только и надежды. Андрей Курский, генеральный директор сервиса доставки продуктов из супермаркетов Zakaz.ua, рассказывает: «После объявления о карантине заказы стали поступать на 80% чаще. К тому же, в первые дни, когда покупатели приходили в магазины, разбирали ходовые товары за считанные часы, наши комплектовщики были вынуждены или ждать пока магазин заполнит полки, или же, по согласию клиента, формировать заказ без некоторых товаров».

По его словам, за два дня ситуация значительно улучшилась – ритейлеры смогли обеспечить бесперебойное обновления продуктов в торговых залах. Сейчас основная проблема у таких сервисов – высокая загруженность сотрудников в гипермаркетах. Чтобы выровнять ситуацию, Zakaz.ua активно набирает новый персонал, в частности комплектаторов заказов и курьеров. «Однако есть определенные нюансы, которые не позволяют нам решить кадровый вопрос быстро. Главное – это прохождение медосмотра и получения санитарной книжки новыми сотрудниками, а также их обучение. Кстати, в ближайшее время планируем привлечь и волонтеров. Мы понимаем, что наш сервис помогает снизить риск заражения коронавирусом, поэтому ищем людей, которые готовы нам помочь собирать и доставлять продукты в дома, в первую очередь, людям преклонного возраста и людям с особыми потребностями», - сообщил Андрей Курский.

По сообщению пресс-службы сервиса Glovo, сервис продолжает работать в обычном режиме (цены на услугу доставки не изменились – 30-60 грн), и компания готова к увеличению спроса и росту числа заказов и при необходимости готова адаптировать действия в зависимости от развития ситуации в Украине. «В частности, клиенты могут использовать бесконтактную доставку, просто указав это в комментарии курьеру, который прибыл на место с заказом», - рассказали Укринформу в компании.

Сервисы доставки Raketa и Menu.ua тоже фиксируют рост заказов. По оценкам компаний, после введения карантина объем заказов вырос примерно на 20-30% и продолжает увеличиваться. По прогнозам, количество заказов еды с доставкой в ближайшие 2-3 недели может вырасти до 70%. «Мы были готовы к росту спроса, поэтому справляемся. Клиенты оценили нашу бесконтактную доставку и все чаще заказывают такой формат», - утверждает Сергей Колосков, PR-менеджер сервиса Raketa.

По его словам, чтобы использовать такую услугу, достаточно сделать соответствующую пометку в комментариях к заказу и оплатить его карточкой. Тогда курьер позвонит заказчику и обсудит, где оставить пакет с заказом. Также, чтобы улучшить сервис в спальных районах, увеличен радиус доставки (расстояние от заведения до клиента) с 2,5 до 3,5 км. «Наша доставка, как и раньше, остается бесплатной для клиента, а цены в приложении Raketa – такие же, как и в меню заведений. Мы за этим следим и контролируем, чтобы наши клиенты не переплачивали», - говорит Сергей Колосков. Все компании доставки следят и за выполнением курьерами карантинных норм. В пресс-службе сервиса Menu.ua Укринформу сообщили, что компания провела дополнительный инструктаж для команды службы доставки. «Все курьеры Menu.ua пользуются санитайзерами (для обработки рук и сумок), масками, а также соблюдают рекомендуемую дистанцию при передаче заказов клиентам. Наши курьеры не пользуются общественным транспортом, только собственным - в основном авто и мото», - ответили в компании.

Поэтому делаем вывод, что людям в крупных городах сегодня не составит больших проблем дистанцироваться на время карантина - все необходимое можно купить безопасно.

Мирослав Лискович. Киев

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