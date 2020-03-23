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Как пережить карантин и не сойти с ума: советы психолога

23.03.2020 / 09:18
Как пережить карантин и не сойти с ума: советы психолога
Пандемия коронавируса в мире - топ тема всех новостей разговоров. COVID-19 добрался и до Украины. Многие уже успели запастить продуктами и самоизолироваться.

Но важно помнить не только о физическом здоровье, но и о психологическом. Психолог Наталия Холоденко дала советы, как пережить карантин из-за коронавируса и не навредить себе.

Психолог рекомендует:

Не думать и не говорить постоянно о вирусе и вообще о проблемах. Жалоба ослабляет иммунную систему человека. Если вы тревожитесь, нарисуйте это и порвите.

Существует понятие "социальное заражение", когда люди накручивают друг друга в разговоре, а говорить о короновирусе долго нечего. Мы почти ничего не знаем. Поэтому тормозите всех, кто начинает вас втягивать в свои страхи: это тоже инфекция для ваших эмоций.

Если дети из-за карантина остаются дома. Составьте список игр и важных дел, которые могут заменить сидение у телевизора и компьютера. Мы с вами в детстве как-то были заняты. Поручите миссию — помочь семье.

Отличный повод перейти на более здоровое питание. Убираем сладости, кетчуп, печенье, соки. Быстрые углеводы дают прилив энергии, которые ребенок не может выработать в квартире. И вообще сладкое ослабляет организм и создает идеальную среду для инфекций и грибков. Поэтому скажите, что это профилактика короновируса. А то будет сидеть и есть всякую ерунду с утра до вечера.

Конечно, многие могут побежать делать запасы домой. Люди любят быть "умнее всех". Битвы в супермаркетах происходят часто, но в этом нет необходимости. Уже многие пережили разведение жучков в крупах, которыми многократно запасались.

Пару минут в день уделите концентрации на чем-то очень приятном. Красивых цветах, воспоминаниях или месте. И дайте себе ощутить это наслаждение. Каждый день обязательно посвятите хотя бы 15 минут физкультуре. Вирусы боятся сильных и позитивных людей.

Помните: мы уже многое пережили, и это пройдет. У нас все отлично! Жизнь — это изменение, стабильность превращает человека в ленивца. Поэтому с новыми проблемами приходит новая активность, возможности и решения.

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коронавирус, карантин
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