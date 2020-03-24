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Минздрав: врачи "скорых" не будут делать тесты на COVID-19

24.03.2020 / 12:38
Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения.

Об сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook

Дословно: "Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи НЕ БУДУТ проводить тест на COVID-19".

Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры.

Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры".

Этому предшествовал: МОЗ 22 марта заявил, что медики из бригады экстренной помощи, прибывая на вызов относительно повышенной температуры и подозрения на коронавирус, будут делать два теста – на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

21 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Китай предоставил Украине 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов и 400 тысяч экспресс-тестов на коронавирус Sars CoV 2. Первая партия медпомощи прибыла в Украину 22 марта – там, в частности, были 250 тысяч экспресс-тестов.

Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

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тест, коронавирус, скорые
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