Запорожский митрополит УПЦ объяснил, почему государство и Церковь должны объединиться в борьбе с коронавирусом

Церковь и государство - это и есть те двое, которые должны сегодня объединиться перед лицом угрозы коронавируса и с Божьей помощью с ней бороться.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом митрополит Запорожский Лука заявил в своем Телеграм, комментируя деятельность Церкви в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса Covid-2019.

«Наша Церковь готова не на словах, а на деле протянуть руку помощи государству и приложить все усилия для того, чтобы справиться с наступающим на Украину недугом», - подчеркнул владыка.

Митрополит Лука сообщил, что пошивочные мастерские Запорожской епархии начали работу над пошивом медицинских масок, а также об оказанной помощи в ремонте дыхательной аппаратуры для областной больницы Запорожья.

Запорожский митрополит призвал духовенство и прихожан по благословению Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия организовать на приходах группы волонтеров, «на которых будет возложено послушание посещать малоимущих, престарелых людей, справляться о их самочувствии и оказывать необходимую духовную и материальную помощь, которую может осилить приходское сообщество».

Митрополит Лука попросил всех, кто имеет возможность, лично, на приходах и монастырях организовать пошив защитных масок и раздавать их тем, кто не в состоянии приобрести их самостоятельно, с целью предохранения от коронавируса.

«Прошу вас, дорогие братья и сестры, проявить свое милосердие к болящим хроническими заболеваниями и людям преклонного века, не могущим обслужить себя, в обеспечении их продуктами и гигиеническими предметами, а священников призываю подготовить для указанных людей небольшие «пакеты утешения», в состав которых включить святую воду, просфору и Антидор, душеспасительную литературу и то, что по своему собственному опыту будет сочтено необходимым для укрепления в вере», - написал архиерей.

Как сообщалось ранее, Запорожская епархия Украинской Православной Церкви передала Запорожской областной клинической инфекционной больнице сертификат на сумму 46 тыс грн для ремонта аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимые для лечения осложнений коронавируса Covid-2019.