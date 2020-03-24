Войти | Зарегистрироваться
13:53

вторник,
24 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье православная молодежь во время карантина организовала помощь и доставку продуктов и лекарств для пожилых людей

24.03.2020 / 12:47
На Закарпатье православная молодежь во время карантина организовала помощь и доставку продуктов и лекарств для пожилых людей
Помощь Источник: Центр информации УПЦ
Для пожилых людей волонтеры вместе со священнослужителями доставляют лекарства и продукты питания, а также священнослужитель может помочь адресатам духовно

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви духовенство с волонтерами посещают пожилых и одиноких людей, которым во времена карантина необходима особая поддержка и помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, экстренный благотворительный проект

«Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей» создан по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, а также по инициативе председателя Молодежного отдела епархии, архимандрита Агапита (Шпиняк).

«В ходе проекта организуются группы волонтеров, которые обеспечивают экспресс-доставку продуктов и лекарств адресату.
Для пожилых людей волонтеры вместе со священнослужителями доставляют лекарства и продукты питания, а также священнослужитель может помочь адресатам духовно», - отметили организаторы.

При необходимости священник может совершить таинства Исповеди и Причастия Святых Христовых Тайн на дому.

Организаторы поделились пошаговым планом проекта, в который входит формирование списка пенсионеров Мукачевской епархии, информирование и получение согласия от пенсионера или человека с ограниченными способностями, дальнейший контакт с координатором по телефону.

«В это время нужно усиленно молиться Богу и всем сердцем верить - все будет хорошо», - призвали верующих организаторы проекта.

Источник: Inpress.ua
упц, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.