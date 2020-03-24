На Закарпатье православная молодежь во время карантина организовала помощь и доставку продуктов и лекарств для пожилых людей

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви духовенство с волонтерами посещают пожилых и одиноких людей, которым во времена карантина необходима особая поддержка и помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, экстренный благотворительный проект

«Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей» создан по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, а также по инициативе председателя Молодежного отдела епархии, архимандрита Агапита (Шпиняк).

«В ходе проекта организуются группы волонтеров, которые обеспечивают экспресс-доставку продуктов и лекарств адресату.

Для пожилых людей волонтеры вместе со священнослужителями доставляют лекарства и продукты питания, а также священнослужитель может помочь адресатам духовно», - отметили организаторы.

При необходимости священник может совершить таинства Исповеди и Причастия Святых Христовых Тайн на дому.

Организаторы поделились пошаговым планом проекта, в который входит формирование списка пенсионеров Мукачевской епархии, информирование и получение согласия от пенсионера или человека с ограниченными способностями, дальнейший контакт с координатором по телефону.

«В это время нужно усиленно молиться Богу и всем сердцем верить - все будет хорошо», - призвали верующих организаторы проекта.