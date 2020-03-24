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Европе может понадобиться 2 года для победы над коронавирусом – китайский эксперт

24.03.2020 / 14:21
Китайский эксперт по инфекционным болезням Чжан Вэньхун считает, что Европе стоит забыть об идее, что пандемия Covid-19 скоро закончится, и подготовиться к битве, которая может длиться до 2 лет.

Об этом заявил глава шанхайской группы клинических экспертов Covid-19 Чжан Вэньхун на видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорф, "South China Morning Post"

Прямая речь: "Будет совершенно нормально, если вирус будет приходить и уходить – и продлиться один или два года… Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится.

Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы весь мир мог перестать двигаться в течение четырех недель, пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная приостановка. Даже в Германии или Европе".

Чжан, который также является директором департамента инфекционных заболеваний в больнице Хуашань Университета Фудань в Шанхае, сказал, что Китай смог повсеместно закрыть города благодаря тому, что первоначальная вспышка совпала с праздником Лунного Нового года, когда школы и предприятия все равно должны были закрыться.

Ранее он предсказывал, что эпидемия в Китае достигнет пика в период с апреля по июнь, а затем отступит летом, спорадически повторяясь в течение осени и зимы, – и снова достигнет своего пика следующей весной, хоть и в меньших масштабах.

Но поскольку эпидемия стала пандемией, она неизбежно будет длительной, и когда именно она может быть взята под контроль – этим летом или следующим – будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, сказал Чжан.

По его мнению, без одновременных действий по всему миру те страны, которые вводят жесткие меры, по-прежнему будут подвергаться риску завозных инфекций, как это происходит в Китае.

Чжан предполагает, что по мере распространения болезни и увеличения числа погибших правительства могут изменить свои стратегии и более жестко изолировать людей.

По его мнению, когда стратегии всех стран становятся все более энергичными, "эффективный контроль над пандемией - это только вопрос времени".

Источник 

коронавирус, Европа, Чжан Вэньхун
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