Войти | Зарегистрироваться
15:25

вторник,
24 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Винниччине священники УПЦ молятся на въездах в города против коронавируса

24.03.2020 / 14:36
На Винниччине священники УПЦ молятся на въездах в города против коронавируса
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Священники Литина совершили молебен и объехали город с чтимыми иконами, молясь Господу о недопущении распространения пандемии

В Винницкой области священники Украинской Православной Церкви молятся на въездах в города против коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, молебны состоялись на въезде в Литин, Жмеринку и Хмельник.

Священники Литина совершили молебен и объехали город с чтимыми иконами, молясь Господу о недопущении распространения пандемии. Такую же молитву совершили священники и в селах данного района.

Священник Барского благочиния протоиерей Александр Грежук совершил молебен «о лишении людей от различных болезней» и благословил иконами и окропил святой водой все въезды в поселок Бар, села Мальчевцы и Межлесье.

Также верующие в селе Шевченково обошли село крестным ходом с чудотворными иконами. Священники окропили местность и жителей святой водой.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.