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Кабмин решил закрыть все аэропорты, кроме "Борисполя"

24.03.2020 / 14:52
Кабмин на внеочередном заседании 23 марта запретил гражданам покидать Украину с туристической целью с 12:00 24 марта, деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет прекращена.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль.

"Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств.

Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", - написал он.

Напомним: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

Источник 

Кабмин, коронавирус, аэропорты
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