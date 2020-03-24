Войти | Зарегистрироваться
16:59

вторник,
24 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Кропивницком священники УПЦ окропили улицы крещенской водой

24.03.2020 / 15:40
В Кропивницком священники УПЦ окропили улицы крещенской водой
Кировоградская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители объехали все районы города, окропляя улицы святой водой и молясь об избавлении от пандемии коронавируса

В Кропивницком священники Украинской Православной Церкви окропили улицы города крещенской водой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, во всех храмах областного центра были совершены особые молебны, которые читаются «во время губительного поветрия и смертоносной заразы».

Затем священнослужители объехали все районы города, окропляя улицы святой водой и молясь об избавлении от пандемии коронавируса.

«Сегодня все мы особенно нуждаемся Божией помощи. Выполняя карантинные меры, рекомендованные государственными органами, мы должны усилить свои молитвы. В первую очередь это наш пастырский долг и ответственность за каждого члена Церкви и гражданина государства. Ведь Церковь уже не раз переживала подобные скорбные времена и эпидемиологические ситуации», – сообщают в епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кропивницкий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.