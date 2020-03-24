В Кропивницком священники УПЦ окропили улицы крещенской водой

В Кропивницком священники Украинской Православной Церкви окропили улицы города крещенской водой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, во всех храмах областного центра были совершены особые молебны, которые читаются «во время губительного поветрия и смертоносной заразы».

Затем священнослужители объехали все районы города, окропляя улицы святой водой и молясь об избавлении от пандемии коронавируса.

«Сегодня все мы особенно нуждаемся Божией помощи. Выполняя карантинные меры, рекомендованные государственными органами, мы должны усилить свои молитвы. В первую очередь это наш пастырский долг и ответственность за каждого члена Церкви и гражданина государства. Ведь Церковь уже не раз переживала подобные скорбные времена и эпидемиологические ситуации», – сообщают в епархии.