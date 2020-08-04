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Священник УПЦ получил премию за монументальные панно Соборного храма Благовещения в Кропивницком

04.08.2020 / 14:45
Священник УПЦ получил премию за монументальные панно Соборного храма Благовещения в Кропивницком
Кропивницкий Источник: Центр информации УПЦ
Священник УПЦ получил архитектурную премию за панно в Кропивницком

Священник Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви Александр Кривко получил архитектурную премию имени Якова Паученко.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Кировоградской епархии, 3 августа глава областного совета Александр Черноиваненко вручил победителю областной премии за 2019 год в номинации «Декоративно-прикладное искусство» протоиерею Александру Кривко диплом лауреата, кубок «Скульптура «Степной орел» и нагрудный знак «Лауреат областной премии».

Отец Александр одержал победу в конкурсе на соискание областной премии в области архитектуры, геральдики и вексиллологии и декоративно-прикладного искусства имени Якова Паученко за монументальные панно в технике мозаики: «Ветхий Завет», «Крещение Руси», триптих «Иоанн Креститель», «Покрова Пресвятой Богородицы» и «Святая праведная Елисавета» 2017-2018 годов, которые находятся на территории Соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Кропивницком.

Священник Александр Кривко - художник, глава Архитектурно-строительного отдела Кировоградской епархии УПЦ, клирик храма святителя Николая Чудотворца поселка Новое, преподаватель коммунального учреждения «Художественная школа имени А.А.Осмеркина города Кропивницкого».

Источник: Inpress.ua
премия, священник, УПЦ, Кропивницкий
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