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Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения отметил престольный праздник

04.08.2020 / 15:15
Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения отметил престольный праздник
Чернобыль Источник: Центр информации УПЦ
Действующий храм в Чернобыльской зоне отметил престольный праздник

Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения в день пророка Илии отметил престольный праздник.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Житомирской епархии, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим в этот день посетил Чернобыльскую зону отчуждения и единственный действующий в ней храм - Свято-Ильинский собор.

Во время богослужения верующие и духовенство преподнесли сугубые молитвы за прекращение пандемии и быстрое выздоровление больных.

После литургии был совершен крестный ход.

Митрополит Никодим поздравил всех с особым днем для всей зоны отчуждения, пожелал мира, согласия, добра, крепкого здоровья и покровительства пророка Божия Илии.

Церковь Святого Пророка Илии — храм Киевской епархии Украинской Православной Церкви в городе Чернобыле. На сегодня является единственным регулярно действующим храмом Чернобыльской зоны отчуждения. Храм был действующим до эвакуации 1986 года. Начиная с 1990 года в церкви начали проводить нерегулярные службы, а в 2001 году возобновились регулярные богослужения и деятельность прихода.

Источник: Inpress.ua
зона отчуждения, Чернобыль, УПЦ
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