Туристический Чернобыль: что привлекает иностранцев и о чем важно знать перед поездкой

В последнее время количество поездок в зону отчуждения значительно увеличилось, и туристы со всего мира приезжают туда, чтобы увидеть последствия ужасной трагедии. Эксперты" разбирались, почему посетителей зоны отчуждения стало больше, что интересует иностранцев в Чернобыле и когда лучше выезжать на экскурсии.

Сколько людей посещает Чернобыль

Только за 2018 год в зоне отчуждения побывало 72 тыс. туристов, а в 2019 году их количество на 20% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук.

Такой туристический бум обусловлен не чем иным, как выходом сериала "Чернобыль" на американском канале НВО, который признали лучшим мини-сериалом в США.

"Количество туристов очень возросло, особенно после выхода сериала "Чернобыль" от НВО", – подтверждают эту информацию в компании, которая занимается организацией туров в зону отчуждения.

К слову, Чернобыльская зона пользовалась популярностью всегда, но сейчас туда едут не только иностранцы - украинцы стали проявлять гораздо больший интерес к этому месту.

"Чернобыльская зона отчуждения, конечно, пользуется большим спросом среди иностранцев, поэтому количество иностранных гостей из абсолютно разных стран мира увеличивается из года в год. Но в последнее время и число наших сограждан, которые желают посетить наши туры, увеличилось", – пояснили в другой такой компании.

Чернобыль становится все более туристическим, а в правительстве даже задумались о том, чтобы всерьез превратить зону в туристический центр. Президент Владимир Зеленский даже дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев.

Так, планируется, что правительство займется стимулированием возрождения Чернобыльской зоны и созданием условий для использования туристического потенциала, популяризации и утверждения бренд-месседжа "Безопасный Чернобыль".

Какие туры выбирают и за чем едут в Чернобыль

В зону отчуждения отправляются по разным причинам: одни поддаются волне ажиотажа и едут в популярное место, другим интересна история и память о катастрофе, третьи хотят самостоятельно прочувствовать атмосферу, которую видели в кино, играх или о которой читали в книгах.

Так или иначе, каждый находит здесь что-то свое. В компании-организаторе туров рассказывают, что у людей, которые собираются в Чернобыль, обычно одни и те же вопросы. Многих интересуют локации, которые они смогут посетить, набор вещей, которые нужно взять с собой. Но одним из главных вопросов остается - опасна ли поездка для здоровья.

"Если люди едут в Чернобыль, то именно эта история их и интересует. Как выглядит мертвый город Припять, можно ли увидеть саркофаг своими глазами, покормить гигантских сомов, сделать фото на фоне популярнейшего колеса обозрения – это именно то, что ожидает увидеть каждый, кто посещает зону", – рассказывают организаторы туров.

Интересно, что особой популярностью у компаний, которые организуют туры в Чернобыльскую зону, пользуются однодневные групповые поездки, которые популярны и среди украинцев, и среди иностранцев.

Правда, часто иностранцы выбирают и другие типы туров, например двухдневный приватный.

Что нужно знать о поездках в зону

Несмотря на то что туры в Чернобыль всегда пользуются популярностью, здесь также есть высокие и низкие сезоны. Высокий сезон начинается уже сейчас и продлится до первого снега.

"Так называемый горячий сезон для поездок в Чернобыльскую зону отчуждения приходится на время с середины апреля до средины октября. Зимой наименее активный период", – отмечают в одной из компаний-организаторов.

На сайтах компаний, которые организуют эти туры, можно увидеть, что места на ближайшие даты заняты, поэтому, если вы решите поехать в Чернобыль, лучше озаботиться этим вопросом заранее.

Стоит все это удовольствие по-разному. Однодневные экскурсии стоят от 800 до 1200 грн в зависимости от времени и компании. За двухдневные туры придется заплатить уже от 3 тыс. грн и выше. В стоимость входит ночевка в гостинице, поездка туда и обратно, посещение дополнительных объектов и длительные прогулки с гидами и интересными историями. Также можно выбрать для себя индивидуальный тур, цены на который стартуют от 1200 грн.

Организаторы туров отмечают, что радиационный фон местами может быть повышен, но разрабатываются специальные безопасные маршруты, которые бы не навредили здоровью туристов.

Для поездки в зону отчуждения нужно выбрать максимально удобную и закрытую одежду, а также взять с собой воду, еду и документы.

"Своим гостям мы всегда советуем в первую очередь не забывать паспорта, также одевать максимально закрывающую все тело одежду. Не забывать о том, что это утомительная и длинная экскурсия, поэтому стоит брать с собой воду и еду. А также следовать инструкциям сопровождающего", – говорят организаторы.

Для поездок в зону советуют выбирать межсезонье – весну или осень, когда и не жарко, и не холодно.

"В это время листвы на деревьях мало и обзор города хороший. Знаний особенных никаких не нужно – гид рассказывает все: как себя вести и чего нельзя делать", – добавили в компании.

Нужно сказать и о том, что перед тем, как ехать в Чернобыль, нужно взвесить все за и против, так как это сложно назвать обычной развлекательной экскурсией, учитывая трагическую историю этого места.

Анастасия Ищенко

Сегодня