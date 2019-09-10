Зачем президенту Украины план обороны и Нацгвардия: эксперты рассказали о рисках

Недавно президент внес в Верховную Раду два соответствующих законопроекта. С помощью первого Владимир Зеленский предлагает подчинить Национальную гвардию президенту Украины (сейчас она входит в систему МВД и подчинена непосредственно министру внутренних дел). С помощью второго документа Зеленский предлагает создать "План обороны Украины". Корреспонденты вместе с военнослужащими и экспертами проанализировали возможные плюсы и риски запланированных изменений.

"По Нацгвардии так уже было раньше, — рассказал "Сегодня" один из руководителей среднего звена в НГУ. — До начала 2000-х структура была подчинена президенту, но потом власти решили, что она дублирует функцию внутренних войск. Позднее Нацгвардия вошла в состав МВД. Если снова перейдет в подчинение президенту, появится риск негласного противостояния с другими формированиями МВД — КОРДом или патрульной полицией — кто, мол, лучше. Все будет зависеть от отношений министра внутренних дел с президентом. Тем более в законопроекте прописано, что обязанности гвардейцев кардинально не меняются — они будут помогать другим силовикам охранять общественный порядок и конвоировать арестантов и заключенных".

Вот только в случае принятия законопроекта президент будет сам принимать решения о передислокации, изменении места расположения и определении зон ответственности оперативно-территориальных объединений, воинских частей и подразделений Нацгвардии. Среди плюсов эксперты и сами гвардейцы называют возможное повышение престижа НГУ и улучшение условий финансирования.

Второй законопроект, который внес гарант, касается обороны страны. Согласно документу, ключевое изменение — вводится в оборот такое понятие, как "План обороны Украины". Это, по сути, ряд документов, в которых будут прописаны конкретные исполнители, порядок и сроки военных, экономических, политических, научных и прочих мер страны по подготовке к вооруженной защите в случае вооруженной агрессии. По словам военного эксперта Игоря Романенко, создание "Плана" давно назрело.

"Новая власть вносит коррективы в документы в соответствии со своей оценкой ситуации. У военных, а тем более в нынешних условиях, должна быть персональная юридическая ответственность за происходящее в армии, поэтому все будет прописано в документах".

По его словам, за последнее время в большинство документов, касающихся обороны, было внесено настолько много изменений, что ситуация потребовала создания единого и утвержденного плана обороны.

Согласование плана может затянуться

Военный эксперт Сергей Згурец говорит, что цель создать "План" появилась после того, как выяснилось: многие силовые структуры, кроме армии, а также местные власти оказались не готовы к оборонительным мероприятиям:

"Например, сейчас идет работа над "Оборонным обзором", который будет завершен, возможно, к концу ноября. "Обзор" учитывает все возможные сценарии и оптимальные способы противодействия. После этого "План обороны" позволит теперь уже эффективнее поработать с органами власти на местах, что до недавнего времени было проблематично".

Правда, некоторые военные побаиваются, что создание "Плана" может увязнуть в бюрократии.

"Военным нужна во всем предельная четкость, чтобы все было разложено по полочкам с учетом субординации, — говорит капитан запаса Максим Злобин. — Несмотря на то что сейчас в армии бардака куда меньше, чем еще 5 лет назад, все равно придется приложить усилия, чтобы все со всеми согласовать и свести в единый план".

Игорь Серов

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