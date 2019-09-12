Сытник в Стране Дураков: как глава НАБУ растерял все золотые

Чтобы вырастить деревце с золотыми монетами, нужно было закопать денежку на поле, посыпать солью, полить хорошенько и сказать «Крекс, фекс, пекс». Потом следовало лечь спать, а утром собрать урожай!

Директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, очевидно, кто-то сказал, что можно закопать пару золотых в виде кредита доверия, выданного ему после Революции достоинства, щедро полить их густой настойкой пиара – а через несколько лет получишь и бабки, и славу главного антикоррупционера. Потом можно с ореолом мученика за будущее Украины послать куда подальше новую неблагодарную власть и сбежать куда-нибудь в дальнюю заграницу, чтобы по примеру Арсения Петровича делать селфи на фоне вашингтонских достопримечательностей. Но в итоге вышло так, как обычно бывает у каждого, кто верит в быструю наживу и считает себя умнее окружающих. Еще до отставки, которая, очевидно, теперь не за горами, Сытник получил не славу трудолюбивого антикоррупционера, а совсем другую – любителя роскошного отдыха и незадекларированных доходов.

Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки

На днях Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ виновным в административном нарушении и выписал ему штраф в целые 3400 грн. Штраф, разумеется, для небедного чиновника не страшный, но суть обидная. Выходит так, что суд признал главного коррупционера… коррупционером, подтвердив тот факт, что Сытник получил выгоду «мимо кассы», никак ее не задекларировав. Досадная промашка, не находите? Репутация испорчена безнадежно – да и ради чего? Ладно бы суд нашел сразу незадекларированные яхты да особняки в Средиземноморье (если подозрение, что и их скоро найдут), а так все уперлось в шумные сытные застолья с икоркой и дорогим алкоголем. Проколоться на такой мелочи, сумев (пока) спрятать концы в воду со взятками на гораздо большие суммы, о которых все говорят, но доказать (пока) не могут.

Если вы не следили за делом, то мы напомним, в чем суть. Артем Сергеевич в период с 2017 по 2019 год повадился отдыхать в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» в Ривненской области. Место приятное во всех отношениях, чтобы сбросить напряжение после столичного бардака. И пострелять можно, подняв уровень тестостерона, и приготовят убитую дичь прямо здесь на мангале. Угодья принадлежат Александру Юркевичу, бывшему помощнику народного депутата Николая Шершуна из Блока Литвина, бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины. Лес удачно распределили так, что в этих угодьях любили отдыхать еще в дореволюционные времена соратники Виктора Януковича. А уж они, как известно, толк в роскошном отдыхе знали.

У Сытника тоже оказалась губа не дура. За два года только подтвержденных приездов в Сарны насчитали пять. Каждый уикэнд на свежем воздухе обошелся минимум в сотню тысяч гривен. И платил за себя и семью директор НАБУ не сам – за него это делал советник члена правления финансово-консалтинговой компании "Авангард" Николай Надейко. Посредником выступал его дядя Николай Клевака, который был, по сути, консьержем у Сытника, выполняя любые его просьбы и обеспечивая любые развлечения. А уж тот себе ни в чем не отказывал. Пил коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose, кушал рябчиков и черную икорку, и дичь, конечно. Отдыхал на полную. Как-то по пьяни Сытник с друзьям разбил два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, каждый из которых стоит порядка техники – $8,5 тысячи. За ремонт тоже заплатил Надейко. С чего бы такая щедрость? Для понимания этого стоит обратиться к биографии гражданина Надейко. Когда журналисты немного покопались в его прошлом, выяснилось, что спонсор Сытника в 2005 году был осужден на девять лет лишения свободы за за зверское убийство гражданина Великобритании Кирана Доунза, который проживал в Киеве на улице Михайловской. Надейко работал у невезучего британца водителем, но, очевидно, зарплата была не очень, потому что в один прекрасный день он с соучастниками ворвался в квартиру работодателя и заставил его открыть сейф, в котором хранились 15 тыс. долларов. Также они забрали два мобильника, дорогие часы, куртку и «Ленд Ровер». А британца незатейливо задушили.

В этом году, по странному стечению обстоятельств, друг Сытника решил избавиться от судимости. Поговаривают, потому два года и подмазывал директору НАБУ, чтобы помог с помощью своих связей решить вопрос в суде.

Дело против Сытника шло сложно и тяжело, потому что сам он петлял от правосудия с неожиданной для его габаритов прытью. Так, повестку зачитывать полицейским пришлось на трассе Киев-Харьков, перехватив Сытника буквально в дороге, потому что на допросы он не являлся принципиально – дескать, не барское это дело.

А вот еще одно дело о незаконном обогащении, в котором еще совсем недавно НАБУ так любило обвинять депутатов и чиновников, Сытник все же сумел заблокировать. О нем уже многие забыли, а ведь первые сомнения в подлинности «золотых» Сытника возникли еще в самом начале его каденции.

Супруга Артема Сытника Анна продала семейный кусок земли в элитном кооперативе «Вязовая роща» в оккупированном Севастополе (прямо у моря) и даже уплатила в бюджет оккупанта налог от продажи. А вот сам директор НАБУ об этом благополучно «забыл» и в декларации не указал, хотя бумаги о продаже подписывал.

За четыре сотки предприимчивая супруга взяла менее 30 тысяч долларов. Провернув все через доверенность, жена Сытника нарушила заодно закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории», согласно которому такие сделки могут заключаться только на территории не оккупированной Украины.

Расследовать это дело Специализированная антикоррупционная прокуратура не смогла из-за конфликта интересов – САП является надзорным органом НАБУ. ГПУ задекларировала уголовное производство, но в итоге Сытник надавил на всех, до кого дотянулся – и дело замяли.

Как, впрочем, и другие скандалы, которые могли обернуться уголовными делами.

Ему покажешь медный грош – и делай с ним что хошь!

Почти одновременно с историей про землю в Крыму заговорили об одиозной истории с антисемитским привкусом. Так, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман выступил с официальным заявлением, в котором обвинил НАБУ в незаконной слежке за центральной синагогой Киева и ее прихожанами. Делом заинтересовались не только украинские, но и израильские правоохранительные органы и запахло международным скандалом.

Раввин также обвинил НАБУ в «обнародовании и распространении ксенофобских высказываний», что «является откровенным и циничным проявлением антисемитизма». Извиняться пришлось МИДу и целому министру иностранных дел, а Сытник на некоторое время присмирел.

Правда, через некоторое время он снова начал вместо наработки репутации добросовестной работой сеять золотые на Поле Чудес и опять влез (а точнее влип) в международную политику. Скандал разразился чудовищный – выяснилось, что директор НАБУ на выборах президента США в 2016 году работал на Хиллари Клинтон. Решив, что должна выиграть именно она, Сытник передал штабу кандидата информацию из «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которой упоминались соратники Дональна Трампа. В опубликованных разговорах (записанных, кстати, в тех самых охотничьих угодьях в Сарнах) Сытник честно признался, что Хиллари для американского народа не лучший выбор, но кого волнует судьба американского народа, когда у директора НАБУ есть возможность выслужиться перед возможным президентом могучей страны? Выиграй Хиллари у Дональда – и гражданство у Сытника в кармане. И не только. Жить в Украине всю жизнь большая часть власть имущих не собиралась и не собирается, а потому плевать на мнение американцев – даешь Хиллари в президенты! В итоге МИД снова извинялся, в дело вмешались ГПУ, Государственное бюро расследований, а также САП. Суд признал Сытника и его друга Лещенко виновными, а отголоски скандала слышны и сейчас. Недавно американское издание The Hill, близкое к Республиканской партии США, недавно опубликовало обвинения в адрес Сергея Лещенко, который, уверяют американские журналисты, получил от российского олигарха деньги за публикацию компромата на Пола Манафорта – главы избирательного штаба Дональда Трампа. Может, и с Сытником поделился.

Возможно, за эти деньги Лещенко как раз и купил квартиру в Киеве за 300 тысяч долларов, которые непонятно откуда взял. Дело открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура, а НАБУ как раз сделало все, чтобы дело замять. Так, в Бюро не потрудились проверить источники доходов Лещенко, а сведения о квартире депутатов не внесли в Единый реестр досудебных расследований. Холодницкий тогда еще удивлялся, как так вышло, ведь он распорядился внести. «Почему это (внесение в ЕРДР – ред.) не было сделано детективами или руководством НАБУ, я не знаю», – заявил глава САП. Товарищ Сытника в итоге продолжил вести нескромный и не соответствующий доходам нардепа образ жизни и жить в красивой квартире.

Сам же Сытник ничему не научился и продолжил влипать в разномастные скандалы. К примеру, им заинтересовалось ГБР, анонсировавшее расследование возможной причастности директор Бюро к сокрытию коррупционных схем в «Укроборонпроме» и преступной бездеятельности для прекращения контрабанды запчастей из РФ на нужды украинской «оборонки».

Кроме того, директор НАБУ был обвинен в получении взятки на $500 тыс. за содействие в следствии одному из фигурантов уголовного производства по фактам коррупции в энергетической сфере.

Также генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что НАБУ незаконно прослушивало около 150 госслужащих. А еще Генпрокуратура обвинила Сытника в том, что он разгласил данные, которые являются тайной следствия, во время общения «офф рекордс» с журналистами. Имеются в виду обстоятельства досудебного расследования дел Мартыненко, Онищенко, Кулика и изъятых «$1,5 млрд Януковича» и сведения об обстоятельствах личной жизни бывшей гражданской жены экс-военного прокурора сил антитеррористической операции Кулика Ирины Немец, которая в достаточно вульгарной форме высказывалась относительно претензий правоохранителей.

САП также обвиняли НАБУ в сокрытии материалов по преступной деятельности служебных лиц ООО «Оптимумспецдеталь». «Руководство НАБУ два года прятало указанные материалы от процессуальных прокуроров, а сейчас, нелепо используя инсинуации и манипуляционные приемы, передергивает информацию и пытается доказать, что эти данные использованы в других производствах, хотя фактически материалы не приобщены к этим производствам», - утверждают в прокуратуре. В САП считают, что руководство НАБУ прикрывало преступную деятельность своих работников и коррупцию в собственном ведомстве. Холодницкий признал провал в расследовании дела о злоупотреблениях в оборонной отрасли и подчеркнул, что САП осуществляет надзор за НАБУ, но не может полностью контролировать деятельность детективов.

Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины передала НАБУ ряд громких скандальных дел, однако Бюро эти дела «похоронило».

«Самый яркий пример – наш доблестный Гладковский. Когда это дело «похоронило» НАБУ, мы вместе с ГБР его завершили, пришли в проект подозрения – его проект был передан руководителю САП Холодницкому. Он его подписал. После этого дело отдали НАБУ. Прошло уже 4 месяца. Где результат? Вместе с СБУ мы задерживаем заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины. Передали производства в НАБУ. Результат? Дело не закончено. Имели производства по мэру Львова. Передали производства в НАБУ. Тот же результат, точнее – его отсутствие», – подчеркнул Генпрокурор.

Вот так и выходит, что Сытник занимается чем угодно, только не непосредственным выполнением своих обязанностей. Решив закопать все свои монетки на Поле Чудес, он старается поливать их как можно щедрее, но вот «удобрения» оказались так себе. Пытаясь привлечь к своей деятельности как можно больше внимания общественности, директор НАБУ брался за обвинения весьма высокопоставленных чиновников и известных депутатов. Но какие из этих дел были доведены до конца? Давайте вспомним о тех, с которых Сытник начинал.

Если есть ключик, то дверь обязательно найдется

К примеру, дело о газовой схеме Александра Онищенко. Суть его заключалась в том, что с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Еще весной 2016 года НАБУ провело обыски в связанных со схемами фирмах. Туда же приплели падающего в обморок главу ГФС Романа Насирова, потому что основное дело разваливалось на глазах. НАБУ постоянно заявляло, что дело уже на финишной прямой, но в итоге прошло три года – а воз и ныне там. Недавно оказалось, что только теперь Бюро героически завершило расследование в отношении матери Онищенко, которую не менее героически поймали в Борисполе. Ловили пожилую женщину силами целого Бюро и в итоге поймали. А самого Онищенко нет. И дело его по-прежнему расползается гнилыми нитками.

Ничем не закончилась и история с Кононенко-Абромавичусом-Пасишником. Уходя в отставку, тогдашний глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус заявил, что не хочет быть ширмой для коррупционеров и обвинил в давлении первого заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко. Последней каплей, по словам Абромавичуса, стала попытка Кононенко получить «своего» замминистра в МЭРТ. Им должен был стать исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишник.

НАБУ проверку изложенных Абромавичусом фактов начало, но ничем толковым не закончилось, потому что в Бюро не нашли подтверждения словам экс-министра, который, кстати, предъявил переписку с Кононенко. Но и этого оказалось мало. В итоге дело ни шатко, ни валко тянулось еще пару лет, а потом окончательно развалилось.

Уже который год не могут закончить и историю с задержанием двух топовых украинских чиновников – заместителя главы правления НАК «Нафтогаз» Сергея Переломы и первого замдиректора Одесского припортового завода Николая Щурикова. В 2015 году указанные лица якобы вступили в сговор, в результате которого ОПЗ закупал природный газ по завышенным ценам через компанию «Энергоальянс».

Интерес к делу проявлял тогдашний губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, заявлявший, что чиновники обслуживали интересы окружения экс-премьера Арсения Яценюка. Суды тянутся до сих пор, дело разваливается и, похоже, адвокаты Щурикова смогут доказать, что свой интерес тут имел заместитель Сытника Гизо Углава. В любом случае слепить дело так, чтобы у него были перспективы в суде, Сытник так и не смог.

Кроме того, в НАБУ похоронили дело о «черной бухгалтерии» Партии регионов. Сперва не смогли доказать причастность к этой истории главы ЦИК Михаила Охендовского, а потом и вовсе передали дело в ГПУ, тем самым поставив на ней крест. Там материалы приобщили к огромному массиву еще большего дела – и они там «растворились».

Окончательно рассыпалось и скандальное «янтарное дело» против Борислава Розенблата. Этим летом суд признал действия детективов НАБУ незаконными, а сам Розенблат готовит иск против Бюро.

Совершенно очевидно, что точно так же на белую нитку слепили в НАБУ и дела против работников Окружного административного суда Киева. Уже второй раз в этом году Бюро насылает на него «маски-шоу» - а все обвинения разваливаются на глазах. В мае этого года Сытник устроил облаву на ОАСК, вынесший решение по делу о Манафорте, Сытнике и Лещенко. «Незаконное обогащение» главы суда доказать не вышло, но директор НАБУ решил не сдаваться и снова наслал «людей в черном» на суд в июле. По странному стечению обстоятельств именно в ОАСК открыто производство по иску к директору НАБУ Сытнику и президенту Украины Петру Порошенко про установление отсутствия у главы государства полномочий назначать директора НАБУ. Тем самым под сомнение ставятся полномочия самого Сытника.

Впрочем, с новой властью Сытнику скорее всего будет не по пути, ведь эффективность его работы не конвертируется ни в вернувшиеся на счета государства украденные миллионы, которых в разы меньше, чем потраченных на деятельность НАБУ, ни в количестве успешно завершенных в судах дел. Зато дел против самого директора НАБУ становится все больше, а попытки отпиариться на обвинениях чиновников и депутатов никак не помогают вырастить деревце с золотыми монетами. Желание стать самым умным в «Стране дураков» привело к тому, что украинцы узнали, кто тут на самом деле дурак.

Кондрат Булавка