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Реформа или показуха: надо ли сокращать количество нардепов Рады

05.09.2019 / 09:18
Реформа или показуха: надо ли сокращать количество нардепов Рады
По мнению политологов, инициируя такие изменения, надо изучить опыт других стран и провести подготовительную работу, а не брать новое число с потолка.

Сокращение количества народных депутатов с 450 человек до 300 – это популизм, шоу, призванное вызвать лишь аплодисменты общества. В этом сошлись мнения политических экспертов Дмитрия Васильева и Виталия Балы.

Так, по мнению политического консультанта Дмитрия Васильева, аргументы инициаторов этого изменения звучат неубедительно.

"Мне кажется, это популизм, потому что те аргументы, которые я вчера слышал от представителя Комитета, который предлагал эти изменения, сомнительны. Мол, народ хотел, чтобы депутатов было меньше, и мы должны это сделать. И то, что это поможет сэкономить бюджет. Может, да, а может, и нет. Если народ хотел, и депутаты не дорабатывают, то тогда, может, давайте всю Верховную Раду распустим? И будет несколько человек, которые будут принимать законодательные решения", – говорит Васильев.

Сегодняшняя власть следит за тем, чтобы понравиться обществу, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. А это, как считает политолог, не всегда нужно делать.

"На самом деле, с моей точки зрения, к этому вопросу надо подходить не с позиции "нравится или не нравится", а с позиции реальной целесообразности. Это не должно быть какой-то фишкой, после воплощения которой хочется услышать аплодисменты", – комментирует Бала.

Как считает Васильев, сокращая количество депутатов, Украина должна ориентироваться на практику других стран и обдуманно проводить какие-то изменения.

"Если сравнивать с другими странами, то в Германии 709 депутатов, во Франции 925, в России 450. Если мы хотим, чтобы было так, как в России, тогда давайте. Я не понимаю причины, почему это надо делать и от чего может зависеть количество. Если мы идем в двухпалатный парламент – хорошо. Но тогда к этому надо подходить более основательно", – продолжает эксперт.

Если ориентироваться на то, что количество депутатов должно соответствовать количеству населения Украины, то здесь сначала важно провести подготовительную работу и выяснить реальное количество украинцев.

"Что касается количества депутатов, то сначала надо сделать перепись, чтобы реально понимать, сколько людей. А потом отходить от какой-то конкретной цифры", – дополняет Бала.

Изменение количества нардепов должно происходить в рамках реформы, подводят итог эксперты.

"Это должна быть реформа, а не количественное изменение. А по поводу реформы я не услышал никаких предложений. На данном этапе это политический популизм. Не обязательно в негативном смысле. К чему это приведет, также пока не понимаю", – суммирует Васильев.

Напомним, что данный законопроект президента Владимира Зеленского предлагает внести поправки в статью 76 Конституции, установив конституционный состав Верховной Рады в 300 избираемых на пять лет народных депутатов, а не 450, как сейчас.

Президентский законопроект № 1017, предполагающий сокращение количества членов украинского парламента на треть, включен в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлен в Конституционный суд.

Соответствующее решение 3 сентября поддержали 258 народных депутатов, после чего документ пошел по инстанциям.

Людмила Грубник

Источник 

ВР, депутатская неприкосновенность
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