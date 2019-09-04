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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

04.09.2019 / 09:01
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

За такое решение на пленарном заседании парламента во вторник, 3 сентября, проголосовали 373 народных депутата. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

"За" проголосовали 252 нардепа из фракции "Слуга народа", 24 - фракции "Евросолидарность", 23 – фракции "Батькивщина", 22 - группы "За будущее", 19 - фракции "Голос". Еще 33 голоса дали внефракционные депутаты.

При этом ни одного голоса "за" не дала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - все 27 присутствующих на заседании нардепов этой фракции не голосовали.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва на своей первой сессии в ночь на 30 августа предварительно одобрила (в первом чтении) проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

Парламентские фракции "Батькивщина" и "Европейская солидарность" выступили за коррекцию изменений, которые предлагается внести в ст.80 Основного закона, чтобы учесть предостережения Конституционного суда и не допустить в дальнейшем обжалования закона об отмене неприкосновенности народных депутатов.

По процедуре для голосования за изменение Основного закона парламенту необходимо заключение Конституционного суда (КС) о соответствии законопроекта ст.157 и ст.158 Конституции.

Заключение по законопроекту №7203 КС предоставил в июне 2018 года.

В Верховной Раде 8-го созыва не рассматривали эти конституционные изменения, ссылаясь на то, что в своем заключении КС обратил внимание, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать способность политической и правовой системы Украины в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление нардепами своих полномочий, функционирования парламента.

Представитель партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук накануне вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва в комментарии журналистам подчеркнул, что в резолютивной части вывода Конституционного Суда к законопроекту нет никаких замечаний, потому препятствия его рассмотрению отсутствуют.

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ВР, депутатская неприкосновенность
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