Абромавичус прокомментировал назначение гендиректором "Укроборонпрома" вне конкурса

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

По его словам, после инаугурации президент Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпром".

"Сразу после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский обратился ко мне с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпром" и начать глубинную трансформацию компании. За три неполных месяца работы я посетил более 30 заводов и предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома"... Мне удалось пообщался с десятками директоров, в том числе - бывших, и лично встретиться с коллективами предприятий-участников концерна. Это позволило глубже изучить и понять деятельность "Укроборонпрома" и воочию увидеть проблемы отрасли", - пояснил свое назначение Абромавичус.

Кроме того, он отметил, что и президент, и все члены Наблюдательного совета концерна остаются сторонниками конкурсного отбора гендиректора "Укроборонпрома", поэтому задача будет воплощено в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца 2019 года.

Как отмечается, среди первоочередных задач Абромавичуса является стабилизация ежедневной работы концерна, запуск процесса финансового аудита и осуществления кадровых ротаций среди топ-менеджмента концерна и предприятий, входящих в его состав.

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