Укроборонпром, янтарь, лес: президент требует отчета о расследовании коррупции

Об этом Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Три месяца тому назад я встречался с руководителями НАБУ и САП. Хотел бы услышать от них о результатах совместной работы в преследовании топ-коррупционеров ... Хочу напомнить о преступлениях в системе "Укроборонпрома", злоупотреблений о выделении миллиардной помощи предприятиям АПК. Прошу руководителей ГБР и НАБУ доложить о ходе расследований этих фактов", - сказал Зеленский.

Он также обратился к руководителю Счетной палаты с просьбой сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые были подарены "самым богатым агробароном".

"Мы все понимаем, о ком идет речь", - отметил глава государства.

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