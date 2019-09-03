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В Запорожье 15 сентября митрополит Лука массово обвенчает православные пары

03.09.2019 / 10:45
В Запорожье 15 сентября митрополит Лука массово обвенчает православные пары
Венчание Источник: Центр информации УПЦ
Чин венчальной литургии сформировался ближе к XVIII веку в Элладской Православной Церкви и получил широкое распространение в Балканских Церквах

В Свято-Покровском архиерейском соборе Запорожья 15 сентября митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука возглавит венчальную Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, к таинству брака (венчанию) приглашаются супружеские пары православного вероисповедания, которые состоят в зарегистрированном браке, возрастом до 35 лет.

«Отличительной особенностью венчальной литургии является соединение в одно богослужебное последование двух таинств Православной Церкви — таинства брака и причащения. Чин венчальной литургии сформировался ближе к XVIII веку в Элладской Православной Церкви и получил широкое распространение в Балканских Церквах. В Украинской Православной Церкви это торжественное богослужение делает только первые шаги», - отметили в Запорожской епархии.

Источник: Inpress.ua
венчание, Запорожье, УПЦ
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