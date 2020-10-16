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«Опрос Зеленского»: Журналист вспомнил о закрытии дела «Свинарчукгейта»

16.10.2020 / 12:27
Журналист Владимир Бойко обращает внимание на цинизм первого вопроса псевдореферендума президента Зеленского относительно пожизненного заключения за коррупцию.

«Исключительный цинизм этого вопроса состоит в том, что нынешняя власть оказалась в кабинетах на Банковой главным образом благодаря «Свинарчукгейту» - скандалу с разворовыванием средств Укроборонмпрома», - пишет ForUm со ссылкой на Facebook журналиста.

Бойко напомнил, что эта фирма ввозила контрабандой из России детали к военной технике, которые втридорога продавала предприятиям «Укроборонпрома».

«Но скандал заключался не в том, что детали завозились контрабандой (как раз этим в Украине никого не удивишь), не в том, что за них правилась завышена цена (в конце концов, получение прибыли - это цель любого бизнеса) и не в том , что фирма не платила налоги (бизнесмены этом государстве вообще не должны), а в том, что она работала «под крышей» директора НАБУ Артема Сытника и его кума, ныне - руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского. Интересы Сытника и Калужинского представлял так называемый «тайный агент НАБУ» Евгений Шевченко, который вместе с подельниками - Жуковым, Рогозой и Гладковским-младшим - проворачивал схемы по поставке контрабандных деталей «Укроборонпрома» и делился выручкой с руководителями НАБУ», - отметил журналист.

Роль Калужинского, по его словам, заключалась в том, что он готовил и передавал на подпись первому заместителю НАБУ Углаве письма, которые давали возможность фиктивной фирме «Оптимумспецдеталь» участвовать в тендерах.

В 2016 году об этих аферах узнала Главная военная прокуратура после того, как подельники «тайного агента НАБУ» Шевченко были задержаны в другом эпизоде, и военные прокуроры получили доступ к их телефонам и переписке. Но поскольку хищение средств «Укроборонпрома», в соответствии с ч.5 ст. 2016 УПК Украины, имеет право расследовать исключительно НАБУ, то 1 марта 2017 переписка мошенников и другие документы, свидетельствующие о причастности Калужинского к криминальному бизнесу, главный военный прокурор Анатолий Матиос отправил в НАБУ. Эти документы получил лично Калужинской и вместе с детективами Борисенко (кстати, кум Сытника, как и Калужинской) и Литвиненко скрыл.

О том, как Калужинской, Борисенко и Литвиненко помогали «тайному агенту НАБУ» Шевченко и его друзьям разворовывать средства «Укроборонпрома», стало известно лишь в марте 2019 года, когда военный прокурор Виталий Опанасенко передал Бигусу для обнародования переписку мошенников. Поскольку скандал разразился во время кампании по выборам президента, Порошенко не стал покрывать преступников, и в отношении сотрудников НАБУ в ГБР было начато уголовное производство, зарегистрированное лично руководителем САП Назаром Холодницким. Чтобы спасти своих кумовьев Калужинского и Борисенко, Сытник отдал «на разрыв» детектива Литвиненко, которому в ГБР было сообщено о подозрении. Что же касается Калужинского, то материалы служебного расследования в отношении него Сытнику пришлось направить в НАПК.

«Но как только на волне «Свинарчукгейта» к власти пришла команда Зеленского, уголовное производство было закрыто лично генеральным прокурором Рябошапкой, а НАПК получило из Офиса президента команду забыть о Калужинском. И вот теперь Недееспособный читает с телесуфлера текст, написанный мелким мошенником Подоляком, и, заламывая руки, призывает наказывать коррупционеров пожизненным заключением - после того, как он и его Рябошапка закрыли дело о хищении средств «Укроборонпрома» и освободили коррупционеров и воров от ответственности», - возмущается журналист.

При этом он пообещал ежедневно публиковать по одному листу вывода служебного расследования, проведенного в НАБУ весной 2019 в связи с причастностью Калужинского и других сотрудников НАБУ к хищению средств «Укроборонпрома». Вывод имеет 84 страницы, публикация растянется на три месяца, резюмировал Бойко.

коррупция, референдум, Бойко, Укроборонпром, Зеленский
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