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Юридический отдел УПЦ назвал незаконными ограничение богослужений и дискриминацию верующих во время карантина

16.10.2020 / 13:27
Юридический отдел УПЦ назвал незаконными ограничение богослужений и дискриминацию верующих во время карантина
Источник: Центр информации УПЦ
Та форма ограничений прав людей, которую вводят в виде карантина, не соответствует Конституции

Предвзятое и необъективное отношение органов государственной власти к Церкви из-за коронавируса является незаконным и дискриминирует верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в эфире «Перший козацький».

«Та форма ограничений прав людей, которую вводят в виде карантина, не соответствует Конституции», – отметил глава юротдела УПЦ. По его словам, такие ограничения возможны только при введении чрезвычайной ситуации. 

«Но, к сожалению, поднимать эти вопросы сейчас – неблагодарное дело.С начала этого года, когда начались карантинные мероприятия, мы видим предвзятое, необъективное отношение со стороны органов государственной власти и отдельных личностей – такое отношение, как будто Церковь виновата в тех или иных моментах. Иногда складывается впечатление, что только в храмах распространяется вирус или только между верующими людьми. Такое отношение к верующим незаконное и дискриминирует их», – подчеркнул протоиерей Александр.

Он отметил, что вирус передается от человека к человеку независимо от политического, социального, религиозного или другого статуса.

«Выделять какую-то группу по религиозному признаку и говорить, что в связи с ее деятельностью распространяется вирус, не только неправильно, но и незаконно», – напомнил глава Юротдела УПЦ. 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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