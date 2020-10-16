Начато досудебное расследование из-за клеветы в статье о Почаевской лавре

Печерский районный Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное расследование по факту разжигания религиозной вражды и унижения чувств верующих Украинской Православной Церкви должностными лицами газеты «Голос Украины».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, данное решение суд принял 12 октября.

«Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное расследование по факту совершения должностными лицами государственного печатного издания «Голос Украины» преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды, унижение религиозных чувств граждан Украины – верующих Украинской Православной Церкви). Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц печатного издания, действия которых направлены на разжигание религиозной вражды и унижают достоинство прихожан УПЦ, что недопустимо в правовом государстве», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что за совершение преступления, предусмотренного статьей 161 УК Украины (разжигание религиозной вражды), Государственное бюро расследований проводит досудебное следствие в отношении экс-спикера Верховной Рады Украины А.В. Парубия «за заведомо необоснованное обвинение и унижение человеческого достоинства священнослужителей и прихожан УПЦ».

В парламентской газете «Голос Украины» (№158 (7415)) 1 сентября была опубликована статья обозревателя Светланы Черной под названием «Почаевская лавра – форпост "русского мира"». В статье утверждается, что Почаевская лавра Украинской Православной Церкви является центром «русского мира», в котором происходит «настойчивое внедрение в сознание местного населения политико-идеологических конструкций "русского мира"». В публикации отмечается, что язык богослужений в Почаевской лавре – это «язык оккупанта», представляющий угрозу «в примитивной ценностно-мировоззренческой традиции, которую с московской, чужой нам почвы пересаживают на почву украинскую».