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Выход РФ из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло в небе над Донбассом - Кулеба

16.10.2020 / 13:55
Выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за крушение самолета рейса MH-17 свидетельствует о нежелании Кремля установить ответственных за трагедию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

"Выход РФ из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", - цитирует слова Кулебы пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг.

Как отмечается, ключевой темой разговора стало взаимодействие в привлечении виновных за сбивание МН-17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

Министр отметил, что Украина, зато всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию голландским властям по указанному делу.

Кулеба и Блок также договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, глава МИД Нидерландов положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.

Источник

Кулеба, МН-17
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