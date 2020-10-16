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Зеленский представил новую руководительницу Черниговской ОГА

16.10.2020 / 14:16
Президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрации 29-летнюю Анну Коваленко.

Об этом объявил Зеленский 15 октября во время земельного форума "Земля - народу" на Черниговщине

Прямая речь: "Хочу представить вам новую руководительницу Черниговской областной государственной администрации. Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область".

По его словам, Коваленко профессиональный человек. Зеленский вручил ей удостоверение.

Напомним: 28 сентября Кабинет министров согласовал кандидатуру Коваленко на должность председателя Черниговской ОГА.

12 сентября глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке. Кабинет министров согласовал его увольнение.

29-летняя Коваленко является председателем всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины", а также советником председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советницей 3 министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 гг.

В 2019 году была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". 10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем руководителя Офиса Президента.

22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя по вопросам обороны руководителя ОП Андрея Ермака и назначил вместо нее Романа Машовца.

А Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Источник

Черниговская ОГА, Анна Коваленко
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