Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 16 сентября.

"Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение (проектом указа президента Украины) Прокопенко Андрея Леонидовича с должности главы Черниговской областной государственной администрации (по соглашению сторон)", - написал Мокан на странице в Facebook.

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