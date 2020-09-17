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Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА

17.09.2020 / 15:47
Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА), сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 16 сентября.

"Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение (проектом указа президента Украины) Прокопенко Андрея Леонидовича с должности главы Черниговской областной государственной администрации (по соглашению сторон)", - написал Мокан на странице в Facebook.

Источник

увольнение, Черниговская ОГА
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