Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА

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17:56
Зеленский одобрил ратификацию меморандума о 1,2 млрд евро коронакредита от ЕС
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10:51
Проект госбюджета-2021 предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1%
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16:49
Проект бюджета-2021 будет в Раде 15 сентября - Шмыгаль
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14:53
В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша
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09:42
Украина поднялась в мировом рейтинге экономической свободы
- 17:56
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06:23
Стартовали съемки новой украинской комедии "Поцелуй на миллион"
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06:18
В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября
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07:04
Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок
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06:37
Пожар в прифронтовой зоне распространился на Новоайдарский район
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06:29
Под Кабмином состоялась акция протеста против закрытия клубов и дискотек на карантин
- 06:23
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