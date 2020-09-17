Войти | Зарегистрироваться
16:51

четверг,
17 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ объяснил, чем опасно маловерие и страх в молитве

17.09.2020 / 15:25
Митрополит УПЦ объяснил, чем опасно маловерие и страх в молитве
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Молитва же, перемешанная с полуверием и недоверием, не имеет той силы, которая должна быть ей присуща

Молитва современных верующих не имеет той силы, которая была у первых христиан, поскольку наполнена маловерием и страхом за будущее.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Telegram-канале.

«Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь, повелел им не брать с собой ничего, что могло бы их подстраховать в случае каких-либо непредвиденных жизненных обстоятельств. Спаситель запретил ученикам брать с собой деньги, запасную одежду и обувь – все то, что могло помочь им выжить в том случае, если бы что-то пошло не так. Апостолы отправились в путь буквально «на авось». Они не знали, кто их накормит, где они будут ночевать, выдержит ли их одежда все сложности трудного путешествия. Единственное, что у них было – это слово Христа: «Идите». И они пошли, преодолев свой страх и нерешительность, а вера, которой были наполнены их сердца, наделяла силой их молитвы», - отметил владыка Лука.

По его словам, у каждого верующего, по сути, есть на выбор два варианта жизни: или мы живём, положившись во всём на волю Божию, или же рассчитываем только на свои силы, умения и навыки.

 «Сегодня сложно найти человека, который мог бы жить, полагаясь во всём до конца на Бога, — продолжил архиерей. — Как правило, даже верующие люди про запас держат у себя какую-то страховочную подушку на тот случай, если вдруг Бог "забудет" выполнить Свои обещания. Но Бог ничего не забывает. И Он видит наше малодушие, маловерие и тот страх, с которым мы живём, беспокоясь за своё будущее».

 Молитва же, перемешанная с полуверием и недоверием, не имеет той силы, которая должна быть ей присуща. «Не Бог, а мы с вами виноваты в том, что не имеем той веры, которая могла бы сделать нас руками Бога на земле. Снова и снова говорит нам Господь: "Не бойтесь, Я с вами до скончания века". Каждый раз, когда мнительность и страх начинают сковывать наши души, пускай эти слова Спасителя звучат в нашем сердце: "Не бойтесь!"» — пожелал митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.