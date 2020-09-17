Митрополит УПЦ объяснил, чем опасно маловерие и страх в молитве

Молитва современных верующих не имеет той силы, которая была у первых христиан, поскольку наполнена маловерием и страхом за будущее.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Telegram-канале.

«Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь, повелел им не брать с собой ничего, что могло бы их подстраховать в случае каких-либо непредвиденных жизненных обстоятельств. Спаситель запретил ученикам брать с собой деньги, запасную одежду и обувь – все то, что могло помочь им выжить в том случае, если бы что-то пошло не так. Апостолы отправились в путь буквально «на авось». Они не знали, кто их накормит, где они будут ночевать, выдержит ли их одежда все сложности трудного путешествия. Единственное, что у них было – это слово Христа: «Идите». И они пошли, преодолев свой страх и нерешительность, а вера, которой были наполнены их сердца, наделяла силой их молитвы», - отметил владыка Лука.

По его словам, у каждого верующего, по сути, есть на выбор два варианта жизни: или мы живём, положившись во всём на волю Божию, или же рассчитываем только на свои силы, умения и навыки.

«Сегодня сложно найти человека, который мог бы жить, полагаясь во всём до конца на Бога, — продолжил архиерей. — Как правило, даже верующие люди про запас держат у себя какую-то страховочную подушку на тот случай, если вдруг Бог "забудет" выполнить Свои обещания. Но Бог ничего не забывает. И Он видит наше малодушие, маловерие и тот страх, с которым мы живём, беспокоясь за своё будущее».

Молитва же, перемешанная с полуверием и недоверием, не имеет той силы, которая должна быть ей присуща. «Не Бог, а мы с вами виноваты в том, что не имеем той веры, которая могла бы сделать нас руками Бога на земле. Снова и снова говорит нам Господь: "Не бойтесь, Я с вами до скончания века". Каждый раз, когда мнительность и страх начинают сковывать наши души, пускай эти слова Спасителя звучат в нашем сердце: "Не бойтесь!"» — пожелал митрополит Лука.